Dünya Akarsular Haritası: Dünyada Bulunan Akarsular Nelerdir?

Dünyanın en uzun nehirleri arasında Panama, Mississippi, Mekong ve Lena nehirleri yer alır. Türkiye'nin en büyük akarsuyu olan Kızılırmak'ın toplam uzunluğu 1.335 kilometredir. Sivas şehrinde doğan Kızılırmak, Bafra Burnunu geçerek Karadeniz'e dökülür.

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Kaynak: cografyaharita.com





Asya Kıtasındaki Akarsular



6.370 kilometre olan Yangtze dünyanın en uzun üçüncü nehridir. Asya kıtasının en büyük akarsuyu olan Yangtze Batı Çin'de doğup Çin denizine dökülür. Asya'nın en uzun ikinci nehri ise Sarı Irmak'tır. Altın Nehir olarak da bilinen Sarı Irmak'ın üzerinde birçok şelale bulunur. Nehir, Bohai Denizine dökülür. Yenisey Irmağı, Mekong, Lena nehri, Aşağı Tunguska ve Obi nehri Asya'nın akarsu haritasında yer alan diğer nehirlerdir.



Avrupa Kıtasındaki Akarsular



İdil nehri 3.530 kilometredir ve Avrupa kıtasının en uzun nehridir. Volga ve Beyaz Nehir adıyla da bilinen İdil'in kaynağı Valday Tepeleridir. Havza alanı oldukça geniş olup toplam 1.360.000 kilometre karedir. Toplam on ülkeden geçen Tuna Nehri, Avrupa'nın en uzun ikinci nehridir. Su seviyesi en yüksek akarsulardan biri olan Tuna, Almanya'nın Kara Orman bölgesinde doğar. Avrupa'nın en uzun diğer nehirleri, Ural Nehri, Dinyeper, Dinyester ve Don Nehridir.



Afrika Kıtasındaki Akarsular



Dünyanın en uzun akarsuyu olan Nil Nehri Afrika kıtasında yer alır. 4.370 kilometre olan Kongo nehri bu bölgedeki en büyük ikinci nehirdir. Nehir kollarıyla Amazon ormanlarını besler. Dünyanın en uzun 9. nehridir. Nijer nehri ise 4.134 kilometre olup Batı Afrika'daki en uzun nehirdir. Gine Körfezine dökülen Nijer nehri Nijerya ve çevresindeki ülkelerin tarımsal faaliyetlerinde önemli bir yer tutar. Kwango, Beyaz Nil ve Zambezi, Afrika'da bulunan diğer büyük nehirlerdir.



Amerika Kıtasındaki Akarsular



Amazon, Panama ve Mississippi nehirleri Amerika kıtasının en uzun üç nehridir. 6.575 kilometre olan Amazon Nehri, Peru'da doğup Brezilya, Bolivya ve Ekvador gibi ülkelerden geçer.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com