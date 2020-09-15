Dünya Buğday Üretim Haritası: Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri Hangileridir?

Dünya üzerinde 771 milyon ton buğday üretimi yapılmaktadır. Üretilen toplam buğdayların yaklaşık olarak %66'sını ilk 10 buğday üreticisi ülke üretmektedir. Bu yaklaşık olarak 510 milyon ton eder.



Dünya'nın En Çok Buğday Üreten Ülkeler Hangileridir?



Küresel dünya pazarına bakıldığında en çok buğday üreten ülkelerin başında Çin gelmektedir. Çin ülkesi yılda 134 milyon buğday üreterek ilk sırayı almıştır. Bunun dışında Çin dünyada en fazla buğday ihracatı yapan ülke konumundadır. Çin özellikle küresel gıda arzına çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Dünya üzerinde en çok buğday üreten ilk üç ülke neredeyse dünyadaki toplam buğday üretiminin yarısını oluşturmaktadır.



Buğday pazarına hakim olan Çin ülkesinin ardından ikinci sırada Hindistan gelmektedir. Hindistan ülkesinde 98 milyon ton buğday üretimi yapılır. Hindistan'da pirinçten sonra en önemli gıda buğdaydır. Rusya ise dünyada en çok buğday üreten ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Yıllık olarak 85 milyon ton üreterek dünyada buğday üreten 5 ülke arasına girmiştir.



Hindistan, Çin ve Rusya dışında en çok üretilen ülke Amerika Birleşik devletleridir. Amerika'nın tüm yerine buğday yetiştirilmektedir. Üretilen buğdayların miktarına göre dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. ABD yaklaşık olarak yılda 47 milyon buğday üretmektedir.



Dünyada En Çok Buğday Üretimi Yapan Ülkelerin Sıralaması



Buğday ülkemizde dahil olmak üzere dünyada tüketilen ve üretilen en önemli gıdalardan birisidir. Pirinç ve mısırdan donra hacim açısından en büyük ikinci gıda ürünü olmaktadır. Buğday üretiminde ihtiyaç olan teme faktör yıllık 240 mm ile 1700 mm arasında değişen yağış miktarı olmaktadır. Ülkelerdeki iklim özelliklerinin farklı olması buğday üretimini de etkilemektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com

Dünyada en çok buğday üretimi yapan ülkeler sırası ile şunlardır:



- Çin 132,3000,000 ton

- Hindistan 98,500,000 ton

- Rusya 85,900,000 ton

- Amerika Birleşik Devletleri 47,300,000 ton

- Fransa 36,900,000 ton

- Avustralya 31,800,000

- Kanada 30,000,000