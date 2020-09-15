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    15.09.2020 - 01:30 |

    Dünya Enerji Haritaları: Opec Ülkeleri Ve Nükleer Santral Sayıları İle Ülkelerin Sıralaması

    Dünya üzerinde şu anda aktif 437 nükleer reaktör 31 ülkede bulunuyor. 68 reaktörün inşaatı 14 ülkede devam ederken 164 reaktörün 2030 yılı sonuna kadar yapılması planlanıyor. Dünya enerji haritası nedir? Opec kurucuları kimlerdir? Nükleer santral sayıları kaçtır? Sorularının cevabını detaylarıyla inceledik.

    Dünya Enerji Haritaları: Opec Ülkeleri Ve Nükleer Santral Sayıları İle Ülkelerin Sıralaması

    Dünya’da hali hazırda etkin halde bulunan enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerin olduğu dünya enerji haritaları hakkında detaylı olarak bilgileri sizler için derledik.

    Dünya Enerji Haritaları (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Dünya Enerji Haritaları

    Ülkelerin elektrik ihtiyacının hemen hemen büyük bir kısmının karşılandığı nükleer santraller dünyada büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra enerji kaynakları arasında yerini alan güneş enerjisi, yel değirmeni gibi kaynaklar da alternatif kaynaklar olarak üretime sunuluyor. Nükleer santraller son yıllarda çevreye zarar verdiği için özellikle de çevreciler tarafından oldukça tepki görmektedir. Bu nedenle ucuz maliyetli ve çevreye duyarlı olan yel değirmenleri, güneş enerjileri çevreci ülkelerce daha çok tercih edilir oldu.

    Dünya Enerji Haritaları 2 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    Nükleer Santral Sayıları

    Enerji talebinin gün geçtikçe artış sağlaması dünya ülkelerini alternatif kaynaklar üzerine yoğunlaştırıyor. Buna karşılık olarak nükleer teknolojilerin tüm risklere karşı önemi de gün geçtikçe artış gösteriyor. 31 ülkede aktif 437 nükleer reaktör, 14 ülkede 68 reaktörün inşaatı halen devam ediyor.

    Nükleer Santral Bulunan Ülkeler

    Dünya enerji haritaları; hangi kaynaklar üzerinden enerji sağlandığı; kaç baraj ve nükleer santral bulunduğu bu enerji kaynaklarının hangi bölgelerde ülkelerde yer aldığı bilgilerini göstermektedir. Nükleer santraller; Amerika, Rusya, Çin ve Çin gibi pek çok büyük ülkede yer almaktadır.

    OPEC Ülkeleri Hangileridir?

    Bağdat’ ta toplanan konferans sonucu 9-14 Eylül 1960’da resmen kurulmuş, kurucu üyeleri; Suudi Arabistan, Irak, İran, Kuveyt ve Venezuela ile başlamış sonradan; Katar, Libya, Endonezya, Ekvador, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Gabon ve Angola’da katılmıştır.

    Dünya Enerji Haritaları 3 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Afrika

    Cezayir – 1969

    Nijerya – 1971

    Libya – 1962

    Angola – 2007

    Orta Doğu

    Suudi Arabistan- 1960

    Kuveyt – 1960

    Irak – 1960

    İran – 1960

    Katar – 1961

    Birleşik Arap Emirlikleri – 1967

    Güney Amerika

    Venezuela – 1960

    Ekvator – 2007

    Güneydoğu Asya

    OPEC tarafından net petrol ihracatçısı kabul edilmeyen Endonezya’nın üyeliği hali hazırda görüşme altındadır.

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