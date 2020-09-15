Dünya Enerji Haritaları: Opec Ülkeleri Ve Nükleer Santral Sayıları İle Ülkelerin Sıralaması
Dünya üzerinde şu anda aktif 437 nükleer reaktör 31 ülkede bulunuyor. 68 reaktörün inşaatı 14 ülkede devam ederken 164 reaktörün 2030 yılı sonuna kadar yapılması planlanıyor. Dünya enerji haritası nedir? Opec kurucuları kimlerdir? Nükleer santral sayıları kaçtır? Sorularının cevabını detaylarıyla inceledik.
Dünya’da hali hazırda etkin halde bulunan enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerin olduğu dünya enerji haritaları hakkında detaylı olarak bilgileri sizler için derledik.
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Kaynak: cografyaharita.com
Dünya Enerji Haritaları
Ülkelerin elektrik ihtiyacının hemen hemen büyük bir kısmının karşılandığı nükleer santraller dünyada büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra enerji kaynakları arasında yerini alan güneş enerjisi, yel değirmeni gibi kaynaklar da alternatif kaynaklar olarak üretime sunuluyor. Nükleer santraller son yıllarda çevreye zarar verdiği için özellikle de çevreciler tarafından oldukça tepki görmektedir. Bu nedenle ucuz maliyetli ve çevreye duyarlı olan yel değirmenleri, güneş enerjileri çevreci ülkelerce daha çok tercih edilir oldu.
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Kaynak: cografyaharita.com
Nükleer Santral Sayıları
Enerji talebinin gün geçtikçe artış sağlaması dünya ülkelerini alternatif kaynaklar üzerine yoğunlaştırıyor. Buna karşılık olarak nükleer teknolojilerin tüm risklere karşı önemi de gün geçtikçe artış gösteriyor. 31 ülkede aktif 437 nükleer reaktör, 14 ülkede 68 reaktörün inşaatı halen devam ediyor.
Nükleer Santral Bulunan Ülkeler
Dünya enerji haritaları; hangi kaynaklar üzerinden enerji sağlandığı; kaç baraj ve nükleer santral bulunduğu bu enerji kaynaklarının hangi bölgelerde ülkelerde yer aldığı bilgilerini göstermektedir. Nükleer santraller; Amerika, Rusya, Çin ve Çin gibi pek çok büyük ülkede yer almaktadır.
OPEC Ülkeleri Hangileridir?
Bağdat’ ta toplanan konferans sonucu 9-14 Eylül 1960’da resmen kurulmuş, kurucu üyeleri; Suudi Arabistan, Irak, İran, Kuveyt ve Venezuela ile başlamış sonradan; Katar, Libya, Endonezya, Ekvador, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Gabon ve Angola’da katılmıştır.
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Kaynak: cografyaharita.com
Afrika
Cezayir – 1969
Nijerya – 1971
Libya – 1962
Angola – 2007
Orta Doğu
Suudi Arabistan- 1960
Kuveyt – 1960
Irak – 1960
İran – 1960
Katar – 1961
Birleşik Arap Emirlikleri – 1967
Güney Amerika
Venezuela – 1960
Ekvator – 2007
Güneydoğu Asya
OPEC tarafından net petrol ihracatçısı kabul edilmeyen Endonezya’nın üyeliği hali hazırda görüşme altındadır.