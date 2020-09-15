Dünya Enerji Haritaları: Opec Ülkeleri Ve Nükleer Santral Sayıları İle Ülkelerin Sıralaması

Dünya’da hali hazırda etkin halde bulunan enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerin olduğu dünya enerji haritaları hakkında detaylı olarak bilgileri sizler için derledik.

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Kaynak: cografyaharita.com





Dünya Enerji Haritaları



Ülkelerin elektrik ihtiyacının hemen hemen büyük bir kısmının karşılandığı nükleer santraller dünyada büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra enerji kaynakları arasında yerini alan güneş enerjisi, yel değirmeni gibi kaynaklar da alternatif kaynaklar olarak üretime sunuluyor. Nükleer santraller son yıllarda çevreye zarar verdiği için özellikle de çevreciler tarafından oldukça tepki görmektedir. Bu nedenle ucuz maliyetli ve çevreye duyarlı olan yel değirmenleri, güneş enerjileri çevreci ülkelerce daha çok tercih edilir oldu.



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Kaynak: cografyaharita.com



Nükleer Santral Sayıları



Enerji talebinin gün geçtikçe artış sağlaması dünya ülkelerini alternatif kaynaklar üzerine yoğunlaştırıyor. Buna karşılık olarak nükleer teknolojilerin tüm risklere karşı önemi de gün geçtikçe artış gösteriyor. 31 ülkede aktif 437 nükleer reaktör, 14 ülkede 68 reaktörün inşaatı halen devam ediyor.



Nükleer Santral Bulunan Ülkeler



Dünya enerji haritaları; hangi kaynaklar üzerinden enerji sağlandığı; kaç baraj ve nükleer santral bulunduğu bu enerji kaynaklarının hangi bölgelerde ülkelerde yer aldığı bilgilerini göstermektedir. Nükleer santraller; Amerika, Rusya, Çin ve Çin gibi pek çok büyük ülkede yer almaktadır.



OPEC Ülkeleri Hangileridir?



Bağdat’ ta toplanan konferans sonucu 9-14 Eylül 1960’da resmen kurulmuş, kurucu üyeleri; Suudi Arabistan, Irak, İran, Kuveyt ve Venezuela ile başlamış sonradan; Katar, Libya, Endonezya, Ekvador, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Gabon ve Angola’da katılmıştır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Afrika

Cezayir – 1969

Nijerya – 1971

Libya – 1962

Angola – 2007



Orta Doğu

Suudi Arabistan- 1960

Kuveyt – 1960

Irak – 1960

İran – 1960

Katar – 1961

Birleşik Arap Emirlikleri – 1967



Güney Amerika

Venezuela – 1960

Ekvator – 2007



Güneydoğu Asya

OPEC tarafından net petrol ihracatçısı kabul edilmeyen Endonezya’nın üyeliği hali hazırda görüşme altındadır.