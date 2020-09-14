Dünya Fiziki Haritası: Yükseltiler, Ülke Sınırları, Dağ Zirveleri Ve Kıta İsimleri İle Türkçe Harita

Dünyadaki en yüksek dağlar Asya'da yer almaktadır. Kıtanın ortalama yüksekliği 1.010 metredir. Yükseklik tüm bölgelerde iklimi ve yerleşimi doğrudan etkiler.

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Kaynak: cografyaharita.com



Dünyadaki Dağ Zirveleri



Everest, dünyadaki en yüksek dağdır ve Asya kıtasında yer alır. Çin ile Nepal arasında bulunan Everest Dağının Nepal yönünde Khumbu Buz Şelalesi bulunmaktadır. Godwin Austen Dağı, dünyada farklı isimlerle biliniyor. K2 ve Karakum bu dağa verilen diğer isimlerdir. 8.611 m. yüksekliğinde olan dağ Çin ile Pakistan sınırında yer alır.



Dünyadaki Kıtalar ve Özellikleri



1- Asya Kıtası: Everest Dağı, hem Asya'da hem de dünyadaki en yüksek dağdır. Kançencunga Dağının toplam yüksekliği 8.586 metredir. Dünyanın en yüksek dağlarının birçoğu bu kıtada yer almaktadır. Bu da iklimin kış mevsimlerinin soğuk ve yağışlı, yaz mevsimlerinin ise sıcak ve kurak geçmesindeki en büyük etkendir.



2- Avrupa Kıtası: Elbruz Dağı, Avrupa kıtasındaki en yüksek dağıdır. Yüksekliği 5.642 metredir.



3- Afrika Kıtası: Dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri, Afrika kıtasında yer alır. Bu kıtanın en yüksek dağı Klimanjaro dağı, 5.895 metre yüksekliğindedir. Afrika'da 5 bin metreden daha yüksek olan üç dağ daha bulunmaktadır. Bunların isimleri sırasıyla Mount Stanley, Kenya ve Mawenzi'dir.



4- Kuzey Amerika Kıtası: Kuzey Amerika kıtasında çok fazla sayıda sıradağ bulunur. En yüksek dağları ise Saint Elias, Logan, King Peak ve Mount Steele'dir.



5- Güney Amerika Kıtası: Monte Pissis, Aconcagua, Cjos De Salado ve Cerro Bonete Dağları bu kıtadaki en yüksek dağları oluşturur.



Dünyadaki Ülke Sınırları



Dünyadaki birçok ülke sınırı ticaret ve ulaşımda aktif olarak kullanılır. Aynı zamanda ülkelerin güvenliğini sağlar. Bu sınırlardan en önemlileri Hollanda- Belçika ve Pakistan - Hindistan sınırlarıdır. Türkiye'nin Suriye sınırında toplam 13 sınır kapısı bulunur.

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Kaynak: cografyaharita.com