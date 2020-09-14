Dünya İklim Bölgeleri Haritası: Dünyadaki İklim Bölgeleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Yüzlerce kilometrelik alanları etkileyen büyük iklimlere makroklima iklim denmektedir. Dünya üzerinde çok sayıda farklı bölgeler bulunur. Bu bölgeler bulundukları konuma göre farklı iklimlere sahiptir. Bazı bölgelerin iklim tipleri birbirine benzer iken bazıları birbirlerinden çok farklıdır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Kutup İklimi



Kutup ikliminde her yer buzullar ile kaplıdır. Yıllık sıcaklık ortalamaları 0 derecenin altında olmaktadır. Bu sebeple bitki örtüsü bulunmaz. Güneşlenme süresi çok uzundur. Fakat dünya şekli nedeniyle güneş ışınları yıl içinde eğik açı ile gelmelerinden dolayı sıcaklıklar yükselmez.



Tundra İklimi



Kutup ikliminin yayıldığı kuşağın arasındaki bölgelerde tundra iklimi görülmektedir. Sıcaklıkla düşüktür. Fakat bitki örtüsüne sahip bir iklimdir. Toprakların üzerindeki buz parçaları yaz aylarında erir ve bataklığa dönüşür. Ot ve cılız çalılıklar bu topraklar üzerinde oluşur. Bunlar tundra bitki örtüsü adı ile bilinmektedir.



Okyanus İklimi



Okyanus ikliminde her mevsim yağış olur. Genel olarak karaların batı kısmında görülen bir iklim tipidir. Okyanus ikliminin yaygın olduğu ülkeler Kuzey Batı Avrupa ve Kanada'nın batı kesimleridir. Ayrıca Avustralya'nın güneydoğu kıyılarında da okyanus iklimi görülmektedir.



Step İklimi



Nemli hava kütlelerinin bulunmadığı kara kütlelerinin iç kesimlerinde görülür. Step iklimi geçiş iklimidir. Doğal bitki örtüsü otlar olan bozkırdır. Otlar ilkbahar ayında yeşerir, yazları ise sararır. Step ikliminin görüldüğü yerler Orta Avrupa, Asya'nın iç kesimleri, Anadolu'nun iç kesimleri ve Kuzey Amerika'nın orta kesimidir.



Akdeniz İklimi



Akdeniz ikliminde cephesel yağışlar görülmektedir. Genellikle Akdeniz'e kıyısı olan bölgelerde görülür. Bitki örtüsü maki ve kızıl çamlardan oluşur. Akdeniz'e kıyısı olan bölgeler dışında Orta Şili, Kalifornia, Afrika'da bulunan Kap bölgesinde de görülmektedir.



Karasal İklim



Karasal iklim denizden uzak bölgelerde görülmektedir. Bitki örtüsü soğuğa dayanıklı olan iğne yapraklı ağaçlar ve ormanlardan oluşur. Ülkemizde de iç kesimlerde karasal iklim hakimdir. Dünyada Kuzey Yarım Kürede, Kanada'nın kuzeyinde, Doğu Avrupa ve Sibirya'da görülmektedir.