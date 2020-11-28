Dünya Malı Dünyada Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Dünya malı dünyada kalır atasözü konusu genellikle dünyada sahip olunan tüm maddi değeri olan şeylerin sadece hayatta olunduğu takdirde kullanılacağını belirtir.



Dünya Malı Dünyada Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Günümüzde atasözleri sıklıkla kullanılır. Cümlenin anlamının tamamlanması için atasözleri ile bir anlam bütünlüğü sağlanır. Kısa cümleler halinde olan atasözleri sayesinde söylenmek istenen ifade edilir. Dünya malı dünyada kalır demek de insanların öldükleri zaman mal varlıklarını da yanlarında götüremeyecekleri anlatılır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Dünya malı dünyada kalır atasözü insanların dünyadaki mal varlıklarının yalnızca dünyada kullanılacağını ifade eder. İnsanlar öldüğü zaman ne kadar çok malları ve paraları olsa da bunu öteki dünyaya taşıyamayacakları belirtilir. Bu atasözü sayesinde insanların hayırlı işler için para harcamaları gerektiği de belirtilmektedir.