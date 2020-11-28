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    28.11.2020 - 02:16 |

    Dünya Malı Dünyada Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Yıllar önce söylenen atasözleri pek çok konuya ışık tutar. O nedenle kullanıldığı yere göre atasözleri önemli ifadelere yer verir. Bu atasözünün anlamı nedir ve atasözünün açıklaması ile ilgili tüm konuların da bilinmesi gerekir. Dünya malı dünyada kalır atasözünün anlamı ne demek? Tüm ayrıntıları sizler için derledik.

    Dünya Malı Dünyada Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Dünya malı dünyada kalır atasözü konusu genellikle dünyada sahip olunan tüm maddi değeri olan şeylerin sadece hayatta olunduğu takdirde kullanılacağını belirtir.

    Dünya Malı Dünyada Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Günümüzde atasözleri sıklıkla kullanılır. Cümlenin anlamının tamamlanması için atasözleri ile bir anlam bütünlüğü sağlanır. Kısa cümleler halinde olan atasözleri sayesinde söylenmek istenen ifade edilir. Dünya malı dünyada kalır demek de insanların öldükleri zaman mal varlıklarını da yanlarında götüremeyecekleri anlatılır.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Dünya malı dünyada kalır atasözü insanların dünyadaki mal varlıklarının yalnızca dünyada kullanılacağını ifade eder. İnsanlar öldüğü zaman ne kadar çok malları ve paraları olsa da bunu öteki dünyaya taşıyamayacakları belirtilir. Bu atasözü sayesinde insanların hayırlı işler için para harcamaları gerektiği de belirtilmektedir.

     

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