Dünya Nüfus Haritaları: Nüfus Miktarı, Ortalama Yaşam Süresi, Yaşlı Ve Genç Nüfus Yoğunuğu

Yaşlı nüfus oranının en az olduğu kıtaların başında Asya ve Afrika yer alıyor. Buna karşın birçok Avrupa ülkesinde yaşlı nüfus oranı yüksek seviyelerdedir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Dünyadaki Nüfus Miktarı ve Yoğunluğu



1,5 milyara yakın nüfusu ile Çin, dünyanın en kalabalık ülkesidir. Çin'i, 1.380.000 insanın yaşadığı Hindistan takip ediyor. ABD ise 330 bin nüfusuyla dünyanın en kalabalık 3. ülkesi konumundadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com

Ülkelerin nüfus miktarını ve yoğunluğunu doğurma oranları ve göç istatistikleri belirliyor. En fazla göç alan ülke ABD olduğu için, nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında ise Almanya ve İngiltere en fazla göç alan ülkeler arasında yer alıyor.



Dünyanın en az nüfuslu ülkesi ise Vatikan'dır. Ülkedeki yerleşik nüfus 900 - 1000 kişi arasındadır. Sealand, Falklan Adaları ve Tokelau da nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu diğer ülkelerdir.



Ülkelerde Ortalama Yaşam Süresi



Bilim ve sağlık alanındaki gelişmeler ile birlikte dünya genelinde ortalama yaşam süresi uzamıştır. Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu Japonya ve Singapur, Asya kıtasında yer alıyor. Bu iki ülkeyi İtalya, İspanya, İsviçre ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkeleri takip ediyor. Afrika ise yaşam süresinin en az olduğu kıtadır. Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinin genelinde kadın nüfusu erkeklere göre 2 -6 yıl arası fazla yaşamaktadır. Türkiye, ortalama yaşam süresi en uzun olan ülkeler sırasında 40. sırada yer alıyor.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Dünyadaki Yaşlı ve Genç Nüfus Yoğunluğu



Dünyadaki yaşlı nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kıta Avrupa'dır. İtalya'da nüfusun %25'e yakınını 60 yaş üstü oluşturuyor. Güney Avrupa ülkeleri olan Portekiz ve Yunanistan da yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu diğer Avrupa ülkeleridir. En genç nüfusa sahip ülkeler listesinde Afrika ve Asya ülkeleri bulunuyor. Listesin başında ise genç nüfus oranı %48 olan Nijer, yer almaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com