Dünya Pirinç Üretim Haritası: Dünyanın En Çok Pirinç Üreten Ülkeleri Hangileridir?
Çok sık tüketilen ürünlerden biri olan pirinç yetişme alanı oldukça geniş olan bir tahıldır. Buğdaygiller familyasından olan pirinç mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekimi yapılan tahıldır. Beslenmede de oldukça fazla önem taşıyan pirinç Dünya üzerinde en çok tüketilen tahıl ürünleri arasında yer alır. Hemen hemen her medeniyet yemek kültürlerinde pirinçten yararlanır. Dünya pirinç üretimi: dünyanın en çok pirinç üreten ülkeleri ile ilgili detayları derledik.
Pirinç Dünya üzerinde neredeyse tüm ülkelerin mutfaklarında kullanan bir tahıl ürünüdür. Değişik formalarda da kullanılan pirinç farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Pirinç dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. Ancak yetişme alanı oldukça önemlidir. Çünkü yetişme döneminde yağış ve bol su isteyen bir tahıl ürünüdür. Bu sebeple muson yağmurlarını sever. Dünya üzerinde pirinç üretimi yapan ve pirinçleri ile dünyaca ünlü olan ülkeler bulunmaktadır.
Dünya Pirinç Üretim Haritası: Dünyanın En Çok Pirinç Üreten Ülkeleri Hangileridir?
Pirinç buğday ve mısırdan sonra en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl ürünü olarak bilinmektedir. Özellikle Asya Kıtası'nda pirinç üretimi oldukça fazladır. Temel gıda maddelerinden biri olan pirinç oldukça fazla tüketilmektedir. Dünyada yaklaşık bir buçuk milyar hektar pirinç ekimi yapıldığı bilinmektedir.
Uluslararası tahıl konseyi 1 Nisan 2015 tarihli raporunda belirttiğine göre Pirinç üretimi her yıl artmaya devam etmektedir. 2012-2013 sezonunda 472 milyon ton 2013-2014 sezonunda 478 milyon ton 2014/2015 sezonunda 479 milyon ton 2015/2016 sezonunda 500 milyon ton Pirinç üretimi gerçekleşmiştir.
Çin:
2013-2014 sezonu 142 buçuk milyon ton,
2014-2015 sezonu 144 buçuk milyon ton
2015/2016 sezonu 154,6 milyon ton
Hindistan:
2014-2015 sezonu 106.6 milyon ton
2015-2016 sezonu 103 milyon ton
Endonezya;
2014-2015 sezonunda 35 buçuk milyon ton
Bangladeş 2014-2015 sezonunda 34 buçuk milyon ton
Vietnam 2014-2015 sezonunda 28.1 milyon ton
Tayland 2014-2015 sezonunda 18.7 milyon ton
Burma 2014-2015 sezonunda 12.6 milyon ton
Filipinler 2014-2015 sezonunda 11.9 milyon ton
Brezilya 2014-2015 sezonunda 8.1 milyon ton
Japonya 2014-2015 sezonunda 7.8 milyon ton
ABD 2014-2015 sezonunda 7.1 milyon ton pirinç üretmiştir.
Pirinç üretimi en yüksek olan ülkeler aynı zamanda pirinç tüketimi de en yüksek olan ülkeler arasındadır bu sebep üretim ve tüketim paralel olarak gerçekleşmektedir.
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Kaynak: cografyaharita.com