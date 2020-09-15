BİST1.1070.42EURO8.900.14USD7.490.13ALTIN471.581.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Dünya Pirinç Üretim Haritası: Dünyanın En Çok Pirinç Üreten Ülkeleri Hangileridir?
    ABONE OL
    15.09.2020 - 02:02 |

    Dünya Pirinç Üretim Haritası: Dünyanın En Çok Pirinç Üreten Ülkeleri Hangileridir?

    Çok sık tüketilen ürünlerden biri olan pirinç yetişme alanı oldukça geniş olan bir tahıldır. Buğdaygiller familyasından olan pirinç mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekimi yapılan tahıldır. Beslenmede de oldukça fazla önem taşıyan pirinç Dünya üzerinde en çok tüketilen tahıl ürünleri arasında yer alır. Hemen hemen her medeniyet yemek kültürlerinde pirinçten yararlanır. Dünya pirinç üretimi: dünyanın en çok pirinç üreten ülkeleri ile ilgili detayları derledik.

    Dünya Pirinç Üretim Haritası: Dünyanın En Çok Pirinç Üreten Ülkeleri Hangileridir?

    Pirinç Dünya üzerinde neredeyse tüm ülkelerin mutfaklarında kullanan bir tahıl ürünüdür. Değişik formalarda da kullanılan pirinç farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Pirinç dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. Ancak yetişme alanı oldukça önemlidir. Çünkü yetişme döneminde yağış ve bol su isteyen bir tahıl ürünüdür. Bu sebeple muson yağmurlarını sever. Dünya üzerinde pirinç üretimi yapan ve pirinçleri ile dünyaca ünlü olan ülkeler bulunmaktadır.

    Dünya Pirinç Üretim Haritası: Dünyanın En Çok Pirinç Üreten Ülkeleri Hangileridir?

    Pirinç buğday ve mısırdan sonra en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl ürünü olarak bilinmektedir. Özellikle Asya Kıtası'nda pirinç üretimi oldukça fazladır. Temel gıda maddelerinden biri olan pirinç oldukça fazla tüketilmektedir. Dünyada yaklaşık bir buçuk milyar hektar pirinç ekimi yapıldığı bilinmektedir.

    Uluslararası tahıl konseyi 1 Nisan 2015 tarihli raporunda belirttiğine göre Pirinç üretimi her yıl artmaya devam etmektedir. 2012-2013 sezonunda 472 milyon ton 2013-2014 sezonunda 478 milyon ton 2014/2015 sezonunda 479 milyon ton 2015/2016 sezonunda 500 milyon ton Pirinç üretimi gerçekleşmiştir.

    Çin:
    2013-2014 sezonu 142 buçuk milyon ton,
    2014-2015 sezonu 144 buçuk milyon ton
    2015/2016 sezonu 154,6 milyon ton

    Hindistan:
    2014-2015 sezonu 106.6 milyon ton
    2015-2016 sezonu 103 milyon ton

    Endonezya;
    2014-2015 sezonunda 35 buçuk milyon ton

    Bangladeş 2014-2015 sezonunda 34 buçuk milyon ton
    Vietnam 2014-2015 sezonunda 28.1 milyon ton
    Tayland 2014-2015 sezonunda 18.7 milyon ton
    Burma 2014-2015 sezonunda 12.6 milyon ton
    Filipinler 2014-2015 sezonunda 11.9 milyon ton
    Brezilya 2014-2015 sezonunda 8.1 milyon ton
    Japonya 2014-2015 sezonunda 7.8 milyon ton
    ABD 2014-2015 sezonunda 7.1 milyon ton pirinç üretmiştir.

    Pirinç üretimi en yüksek olan ülkeler aynı zamanda pirinç tüketimi de en yüksek olan ülkeler arasındadır bu sebep üretim ve tüketim paralel olarak gerçekleşmektedir.

     

    Dünya Pirinç Üretim Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi

    Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Uyuşturucu tacirlerine darbe! Bir haftada 2 bin 651kişi yakalandı

    Uyuşturucu tacirlerine darbe! Bir haftada 2 bin 651kişi yakalandı

    Sıradaki Haber