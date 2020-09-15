Pirinç Dünya üzerinde neredeyse tüm ülkelerin mutfaklarında kullanan bir tahıl ürünüdür. Değişik formalarda da kullanılan pirinç farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Pirinç dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilmektedir. Ancak yetişme alanı oldukça önemlidir. Çünkü yetişme döneminde yağış ve bol su isteyen bir tahıl ürünüdür. Bu sebeple muson yağmurlarını sever. Dünya üzerinde pirinç üretimi yapan ve pirinçleri ile dünyaca ünlü olan ülkeler bulunmaktadır.



Dünya Pirinç Üretim Haritası: Dünyanın En Çok Pirinç Üreten Ülkeleri Hangileridir?



Pirinç buğday ve mısırdan sonra en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl ürünü olarak bilinmektedir. Özellikle Asya Kıtası'nda pirinç üretimi oldukça fazladır. Temel gıda maddelerinden biri olan pirinç oldukça fazla tüketilmektedir. Dünyada yaklaşık bir buçuk milyar hektar pirinç ekimi yapıldığı bilinmektedir.



Uluslararası tahıl konseyi 1 Nisan 2015 tarihli raporunda belirttiğine göre Pirinç üretimi her yıl artmaya devam etmektedir. 2012-2013 sezonunda 472 milyon ton 2013-2014 sezonunda 478 milyon ton 2014/2015 sezonunda 479 milyon ton 2015/2016 sezonunda 500 milyon ton Pirinç üretimi gerçekleşmiştir.



Çin:

2013-2014 sezonu 142 buçuk milyon ton,

2014-2015 sezonu 144 buçuk milyon ton

2015/2016 sezonu 154,6 milyon ton



Hindistan:

2014-2015 sezonu 106.6 milyon ton

2015-2016 sezonu 103 milyon ton



Endonezya;

2014-2015 sezonunda 35 buçuk milyon ton



Bangladeş 2014-2015 sezonunda 34 buçuk milyon ton

Vietnam 2014-2015 sezonunda 28.1 milyon ton

Tayland 2014-2015 sezonunda 18.7 milyon ton

Burma 2014-2015 sezonunda 12.6 milyon ton

Filipinler 2014-2015 sezonunda 11.9 milyon ton

Brezilya 2014-2015 sezonunda 8.1 milyon ton

Japonya 2014-2015 sezonunda 7.8 milyon ton

ABD 2014-2015 sezonunda 7.1 milyon ton pirinç üretmiştir.



Pirinç üretimi en yüksek olan ülkeler aynı zamanda pirinç tüketimi de en yüksek olan ülkeler arasındadır bu sebep üretim ve tüketim paralel olarak gerçekleşmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com