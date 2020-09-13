Dünya Sular Çoğrafyası Haritası: Denizler, Göller, Akarsular Ve Boğazlar Hakkında Bilgiler

Dünya sular coğrafyasında denizler dışında göller, akarsular ve boğazlar yer alır. Dünyanın en büyük Hazar Gölü iken, dünyanın en uzun nehri ise Afrika kıtasında bulunan Nil Nehri'dir.



Dünyanın En Büyük Denizleri



870 kilometre uzunluğunda olan Akdeniz, dünyanın en büyük denizlerinden biridir. Ilıman iklimi ve coğrafi özellikleri nedeniyle hem turizm hem de ticari açıdan elverişli konumdadır. Ortalama derinliği 2647 metre olan Adriyatik Denizinin kıyı şeridi Panama, Venezuela ve Jamaika'dadır. Karayip Denizinin en önemli özelliği 7 binden fazla adaya ev sahipliği yapmasıdır. Hem ABD'ye hem de Rusya'ya kıyısı bulunan Bering Denizi fokların doğal yaşam alanıdır.



Dünyanın En Büyük Gölleri



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com

Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi sınır komşumuz olan Azerbaycan'da yer almaktadır ve 371 bin metrekaredir. Hazar Gölünün derinliği bazı yerlerde 100 metrenin altındadır. Bazı bölgelerde ise 300 metre kadar derinleşebilir. Dünyanın en büyük ikinci gölü olan Superror Gölü ise ABD- Kanada sınırındadır. Victorya, Michigan ve Huron Gölleri de dünyanın en büyük beş gölü içerisinde yer alır.



Dünyanın En Büyük Akarsuları



Afrika kıtasının neredeyse üçte birini kaplayan Nil Nehri, dünyadaki en büyük nehirdir. Toplam 6 bin 650 kilometre uzunluğundadır. Başta Mısır olmak üzere birçok ülke bu nehirden sağladığı suyla tarım yapar. Güney Amerika'da bulunan Amazon Nehri ise Amerika kıtasının en uzun nehridir. Debisi yüksek olan bu nehir bir yılda çok fazla su taşıma özelliğine sahiptir. Yenisey, Panama, Obi ve Missisipi de dünyanın en uzun nehirleri arasında yer alır.



Dünyadaki Boğazlar



Dünyadaki boğazlar deniz ulaşımı ve ticaret için büyük öneme sahiptir. En önemli boğazların başında Cebelitarık, Babül Mendep, Macellan ve İstanbul Boğazı yer alır. Karadeniz ile Marmara Denizini birbirine bağlayan İstanbul Boğazı 29.9 kilometre uzunluğundadır.