Â DÃ¼nya yer ÅŸekilleri haritasÄ±; dÃ¼nya kÄ±talar zirvesi haritasÄ±, dÃ¼nya daÄŸlarÄ± haritasÄ±, dÃ¼nya daÄŸlÄ±k bÃ¶lgeler haritasÄ± olmak Ã¼zere birden fazla harita Ã¼zerinden ÅŸekillenmiÅŸtir.Â





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DÃ¼nyanÄ±n YeryÃ¼zÃ¼ ÅžekilleriÂ

Â DÃ¼nyada var olan yeryÃ¼zÃ¼ ÅŸekilleri, genellikle doÄŸa da yaÅŸanan sismik volkan patlamalarÄ±ndan, deprem titreÅŸiminin ardÄ±nda oluÅŸan Ã§atlak yapÄ±lardan, rÃ¼zgarlardan, sellerden, kutup dairelerinde yer alan buzullarÄ±n eriyiÅŸiyle beraber dÃ¼nya haritasÄ±nda yaÅŸanan deÄŸiÅŸimlerden ve tÃ¼m bu benzeri doÄŸa iÅŸleyiÅŸlerinden meydana gelmektedir.

Â DÃ¼nya coÄŸrafyasÄ±nda oluÅŸacak olan yeni bir yeryÃ¼zÃ¼ ÅŸeklinin oluÅŸum sÃ¼reci, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± doÄŸa olayÄ± ve ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± jeolojik zamana gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterebilmektedir. YeryÃ¼zÃ¼ ÅŸekilleri oluÅŸum sÃ¼recini tamamladÄ±ÄŸÄ± zaman ise dÃ¼nya yeryÃ¼zÃ¼ kabuÄŸu, su kÃ¼tlesi ya da atmosfer sÄ±nÄ±rÄ±nda ÅŸekillenmektedir. Bu ÅŸekiller daha Ã§ok daÄŸ, tepe, plato, gÃ¶l, ova, vadi, akarsu gibi jeopolitik ÅŸekiller Ã¼zerinden anlatÄ±lmakta ve bu ÅŸekiller de genellikle izohips yÃ¶ntemi kullanÄ±larak uzanÄ±ÅŸ boyutuna gÃ¶re tanÄ±mlanmaktadÄ±r.Â

Â DÃ¼nyanÄ±n YeryÃ¼zÃ¼ Åžekil Hareketleri

Â DÃ¼nya kutuplardan basÄ±k, ekvatordan ÅŸiÅŸik bir ÅŸekle sahiptir. GÃ¼neÅŸ sisteminde yer alan gezegenlerden biri olarak da bilinen dÃ¼nya, kendi eksenindeki dÃ¶nÃ¼ÅŸ hareketleri ve savrulma kuvvetinden dolayÄ± geoit biÃ§imi ile anÄ±lmaktadÄ±r. Bu yÃ¼zden dÃ¼nyanÄ±n ÅŸekil yapÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olarak oluÅŸan hareketlenme dalgalanmalarÄ±, gÃ¼ndÃ¼z ve gece hususunu doÄŸurmaktadÄ±r. Bunun haricinde dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼neÅŸ ekseninde batÄ±dan doÄŸuya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, hareketlenme sonucunda dÃ¼nyanÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± aydÄ±nlÄ±k, bir kÄ±smÄ±nÄ± da karanlÄ±k bÄ±rakmaktadÄ±r.

Â DÃ¼nyanÄ±n kendi etrafÄ±nda dÃ¶nmesi 24 saat iÃ§inde tamamlanmakta ve bu sayede belirli bir sistem iÃ§erisinde gÃ¼ndÃ¼z gece oluÅŸumlarÄ± birbirini takip etmektedir. Bu sayede de dÃ¼nyanÄ±n en uzun zaman dÃ¶ngÃ¼sÃ¼ne sahip olan ekvator Ã¼zerine dik gelen gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±, 21 Mart ve 23 EylÃ¼l tarihlerinde tÃ¼m dÃ¼nyada hissedilen gece ve gÃ¼ndÃ¼z farkÄ±nÄ±, bir gÃ¼n dahilinde her iki boyutta da 12 saat sÃ¼reyle eÅŸit yaÅŸatmaktadÄ±r.