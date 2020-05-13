Dünyada En Çok Konuşulan Diller Hangileridir? 2020 Dünya Dilleri Sıralaması

Dil, toplum ve toplumlararası iletişimi sağlayan doğal bir araçtır. Bu araçların her birinin kendine özgü kullanım alanları vardır. Dillerin kullanım oranı ise yayıldığı coğrafya başta olmak üzere farklı faktörlerden etkilenmektedir.



Dünyada En Çok Kullanılan Diller Hangileridir?



İngilizce, dünyanın çoğu bölgesinde ortak dil olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple de dünya üzerinde en çok kullanılan dil olduğuna dair yaygın bir yanlış bulunur. Oysa, dünya dilleri sıralamasına bakıldığında İngilizcenin 2. sırada yer aldığı görülüyor. Bu listenin ilk sırasını ise Çince alıyor.



Çincenin dünya genelinde en fazla konuşulan dil olmasının temel sebebi Çin’in en kalabalık nüfusa sahip ülke olmasıdır. Bu dil, yapısı ve alfabesiyle Doğu Asya ülkeleri üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Çin alfabesi kendine özgü bir yazı sistemi kullanmaktadır. Bu bağlamda, dile ait her bir kelime için bir karaktere yer verilir. Ülkede iyi eğitim görmüş bir bireyin ortalama 6.000 karakter bildiği görülmektedir.



İngilizce, günümüz dünyasında küresel bir dil olarak kabul ediliyor. Çok sayıda ülkenin resmi olan İngilizce, Birleşmiş Milletlerin de resmi dilidir. Bu dil, resmi olarak kullanılmayan ülkelerin çoğunda da yabancı dil olarak öğretilir. Türkiye de İngilizcenin 2. dil olarak kullanıldığı ülkeler arasında yer almaktadır.



2020 Dünya Dilleri Sıralaması



2020 UNESCO verileri incelendiğinde dünyada en fazla kullanılan dillerin Çince ve İngilizce olduğu görülmektedir. Dünya dilleri sıralamasına giren Arapça ve Hintçe bu başarıyı ülke nüfuslarına borçludur. Malayca da, dünyada dağılım gösteren Malezyalılar tarafından farklı coğrafyalara dağılmayı başarmış ve yaygın bir dil haline gelmiştir. Çok konuşulan diller sıralaması ise aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.

1. Çince

2. İngilizce

3. İspanyolca

4. Hintçe

5. Arapça

6. Rusça

7. Malayca

8. Bengalce

9. Portekizce

10. Fransızca