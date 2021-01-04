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    HaberlerEğitim Haberleri Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır? 2021 Ülkelerin İsimleri Ve Başkentleri
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    04.01.2021 - 14:54 |

    Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır? 2021 Ülkelerin İsimleri Ve Başkentleri

    Dünyadaki ülke sayısı, gözlemci ülke statüsünde bulunan Vatikan ve Filistin de dahil olmak üzere 208'dir. Avrupa kıtasında 64, Asya kıtasında ise 53 ülke yer alıyor. Dünyada sınırları içerisinde ülke bulunmayan tek kıta ise Antarktika'dır. Dünyada kaç tane ülke var? Sizin için başkentleri ile birlikte listeledik.

    Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır? 2021 Ülkelerin İsimleri Ve Başkentleri

    Yüz ölçümü bakımından en büyük ülke olan Rusya, yaklaşık 18 milyon kilometrekarelik bir alana sahip. En büyük 2. ülke ise Kuzey Amerika kıtasında yer alan Kanada'dır. Kanada'nın yüz ölçümü 9.984.670 kilometrekaredir.

    Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır?

    Dünyada Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülke bulunmaktadır. Asya ve Avrupa kıtalarının toplam ülke sayısı 117'dir. Afrika kıtasında ise toplam 58 ülke yer alıyor.

    2020 Ülkelerin İsimleri ve Başkentleri

    1- Avrupa Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

    Fransa - Paris
    Almanya - Berlin
    İspanya - Madrid
    İtalya - Roma
    Lüksemburg - Lüksemburg
    Hollanda - Amsterdam
    İsviçre - Bern
    Belçika - Brüksel
    Avusturya - Viyana
    Rusya - Moskova
    Slovakya - Bratislava
    Romanya - Bükreş
    Ukrayna - Kiev
    Danimarka, Kopenhag
    Estonya, Tallinn
    Litvanya - Vilnius
    Hırvatistan - Zagreb
    Norveç - Olso
    Finlandiya, Helsinki
    İsveç, Stokholm
    İzlanda, Reykjavik
    Aravutluk - Tiran
    Bosna Hersek - Saraybosna
    Letonya - Riga
    Andorra - Andorra La Vella
    Karadağ, Podgorica
    Makedonya, Üsküp
    Yunanistan - Atina
    Kuzey Kıbrıs - Lefkoşa
    Abhazya - Sohum
    Slovenya - Ljubljana
    Sırbistan - Belgrad
    San Marino - San Marino
    Malta - Valetta
    Kosova - Pristine
    Abhazya - Sohum
    Vatikan - Vatikan
    Portekiz - Lizbon
    Güney Osetya -Tshinvali
    Bulgaristan - Sofya
    Beyaz Rusya - Minsk
    Çek Cumhuriyeti - Prag
    Makedonya Üslüp
    Man Adası - Douglas

    2- Asya Kıtası Ülkeleri İsimleri ve Başkentleri

    Türkiye - Ankara
    Suriye - Şam
    İran - Tahran
    Afganistan - Kabil
    Ermenistan - Erivan
    Azerbaycan - Bakü
    Japonya - Tokyo
    Çin - Tibet
    Hindistan - Yeni Delhi
    Irak - Bağdat
    Maldivler - Male
    Pakistan - İslamabad
    Moğolistan - Ulan Batur
    Nepal - Katmandu
    Suudi Arabistan - Riyad
    Tayland - Bangkok
    Ürdün - Amman
    Gürcistan - Tiflis
    İsrail - Kudüs
    Lübnan - Beyrut
    Vietnam - Hanoi
    Kuzey Kore - Pyongang
    Filipinler - Manila
    Güney Kore - Seul
    Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi
    Malezya - Kuala Lumpur
    Tayvan - Taipei
    Katar - Doha
    Kamboçya - Punom Pen

    3- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

    Kanada - Ottawa
    Brazilya - Brazil
    ABD - Washington
    Jamaika - Kingston
    Meksika - Mexico
    Granada - Saint Georges
    Arjantin - Buenos Aires
    Şili - Santiago
    Uruguay - Caracas
    Peru Lima

    4- Afrika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

    Mısır - Kahire
    Kenya - Nairobi
    Fas - Rabat
    Gana - Akra
    Cezayir - Cezayir
    Burkino Faso - Ouagadougou
    Benin - Porto Novo
    Gina - Conakry
    Tunus - Tunus
    Gana - Accra
    Yeşilburun - Praia
    Fildişi Sahilleri - Yamoussoukro

    5- Avustralya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

    Avustralya - Kanberra
    Marshall Adaları - Majuro
    Fiji - Suva
    Endonezya - Cakarta
    Palau - Melekeok
    Kiribati - Güney Tarava

     

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