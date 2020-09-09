Dünyanın en etkili bilim insanları listesindeler

KHAS Mütevelli Heyeti Üyesi ve eski Rektörü Prof. Dr. Yücel Yılmaz’ın, Yer ve Çevre Bilimleri dalında; Biyoinformatik ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Pekcan’ın Kimya dalında yer aldığı liste, 22 anabilim dalından 7 milyona yakın bilim insanının performansının değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Listede ilk sıralarda yer alan 100 bin kişi içinde Türkiye’den 196 bilim insanı yer aldı. Listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle Kimya dalından girerken, Klinik Tıp 30 kişiyle ikinci; Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler ile Mühendislik 28’er bilim insanıyla üçüncü oldu. Diğerleri ise şöyle: Fizik ve Astronomi 20, İletişim ve Bilgi Teknolojileri 17, Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık 10, Yer ve Çevre Bilimleri 8, Biyomedikal Araştırma 5, Matematik ve İstatistik 4, Ekonomi ve İşletme 3, Yapı ve Tasarım 2, Biyoloji 2, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler 1, Sosyal Bilimler 1.