Duru Zıt Anlamlısı Nedir? Durunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Duru kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi almak isteyenler, İnternet ortamında belli bir araştırma yapmaktadırlar. Bu yüzden duru hakkında bilgi vermek, okurlara fayda sağlayacaktır. Duru kelimesinin zıt anlamı, kelimenin kendisinde olduğu gibi oldukça sık kullanılan ve günlük hayatta çok karşılaşılan kelimelerin içerisinde bulunmaktadır. Duru kelimesinin zıt anlamlısı hakkında hem örnek hem de bilgi vermek faydalı olacaktır.



Durunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Duru kelimesinin zıt anlamı; bulanıktır. Dur kelimesi ile bulanık kelimesi birbirinin zıt anlamlısı olarak belirtilmiştir. Duru kelimesi ile bulanık kelimesine örnek vermek, zıt anlam açısından daha pekiştirici nitelikte olacaktır.



- Duru olan suyun bulanıklaşmasının tek sebebi insanlar.

- Duru görünen o güzelliğin altında aslında bulanık bir halin olduğunu görmek hiç de imkansız değil.