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    HaberlerEğitim Haberleri Düş Eş Anlamlısı Nedir? Düş Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:34 |

    Düş Eş Anlamlısı Nedir? Düş Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Düş kelimesi için eş anlamlı olarak değerlendirilen sözlük gündelik yaşamda daha sık kullanılmaktadır. Ancak düş sözcüğü için öğreneceğiniz eş anlamlı kelime ile beraber ikisini de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Peki, düş eş anlamlısı nedir? Düş kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Düş Eş Anlamlısı Nedir? Düş Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Türk Dil Kurumu düş kelimesi için ‘rüya’ sözcüğü üzerinden karşılık vermiş durumda. Özellikle günümüzde rüya sözü çok daha fazla anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Düş ise daha çok alternatif olarak kullanılan bir sözcük şeklinde öne çıkıyor.

    Düş Eş Anlamlısı Nedir?

    Uyurken insanın zihninde belirmiş olan düşünce ve görüntüler rüya olarak tabir edilmektedir. Aynı zamanda gerçek olmayan ve bellekte tasarlanmış olan bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca düş de aynı anlamı ile kullanılabilir.

    Düş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Hem düş hem de rüya kelimesinin yazılışı ve okunuşu aynı olsa bile aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz.

    ‘’Dün gece bir düş gördüm.’’

    ‘’Onun rüyaları hep çıkar.’’

    Göründüğü gibi hem düş hem de rüya kelimelerini aynı anlam üzerinden eş anlamlı şekilde değerlendirilir.

     

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