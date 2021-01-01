Düş Zıt Anlamlısı Nedir? Düşün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Düş kelimesi, Türkçede çok fazla kullanımı söz konusu olan sözcüklerden biri olarak öne çıkmaktadır. TDK'ye göre düş kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Uyurken zihinde ortaya çıkan olayların, düşüncelerin bütünü yani rüya durumunu ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin bir de karşıtı olan yani zıt anlamını ifade etmek için kullanılan kelime yahut kelimeler vardır.

Düşün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Gerçek olmayan şey, imge anlamında kullanımı söz konusu olan düş kelimesinin ifade ettiği durumun tersi olan durumu ifade etmek için kullanılan kelime veya kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelere ise düşün zıt anlamı olan kelimeler denilmektedir.

Düş kelimesinin ifade ettiği anlam yahut anlamları ifade etmekte olan düşün zıt anlamı olarak kullanılabilen yalnızca bir kelime bulunmaktadır. Bu kelime ise gerçek sözcüğüdür. Bu sözcüğü kullanarak düş kelimesinin ifade ettiği durumun tersi olan durumu anlatabiliriz.