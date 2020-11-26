Düşenin Dostu Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını tecrübelerini öğüt olarak ifade eden kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Günlük hayatta sık olarak kullandığımız bu atasözlerinden birisi de Düşenin Dostu Olmaz sözüdür.



Düşenin Dostu Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?



Zenginliğini, makamını ve itibarını kaybeden ve bir felaket ile karşılaşan kişilerin etrafında kimse kalmaz. Düşenin Dostu Olmaz atasözü ise bu anlamda kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bu atasözünün anlamı değerlendirilmiştir. Buna göre Düşenin Dostu Olmaz atasözünün sözlük anlamı ş şekildedir:



- Varlıklı kişi yoksullaştığı zaman çevresindeki dostlarından kimse kalmaz.



Düşenin Dostu Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı



Düşenin Dostu Olmaz atasözü zenginliği ve itibarını kaybeden kişilerin etrafında olan iyi ve güzel gün dostlarının birer birer kaybolacağı anlamında kullanılmaktadır. Bu atasözüne bir örnek vermek gerekir ise;



- Herkese çok güvenme düşenin dostu olmaz.