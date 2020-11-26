Düşmez Kalkmaz Bir Allah Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Düşmez kalkmaz bir Allah atasözünün konusu her insan için iyi ve ya kötü durumların olabileceğidir. Bunun yanı sıra yalnızca Allah'ın gücünü ve yüceliğini yitirmeyeceği belirtilir.

Düşmez Kalkmaz Bir Allah Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Her atasözü aslında önemli bir açıklama yapar. Uzun paragraflar ile açıklanacak konular yalnızca atasözleri ile birlikte rahatça ifade edilir. Bunun için de atasözlerini doğru alanlarda anlam bütünlüğünü bozmadan kullanmak gerekir. Düşmez kalkmaz bir Allah atasözü ile birlikte anlatılmak istenen herkesin inişli çıkışlı durumları olacağıdır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Düşmez kalkmaz bir Allah atasözü konusu genel olarak insanların inişli ve çıkışlı zamanları olacağı belirtilir. Bunun yanı sıra sağlıklı durumlardaki insanların hastalanabileceği ve yüksek görevdeki birinin de işsiz kalabileceği belirtilir.