Düşüncenin Eş Anlamlısı Nedir? Düşünce Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
Eş anlamlı kelimeler kendimizi doğru ifade edebilmek ve dilimizi doğru kullanmak için çok önemliunsurlardır. Düşünce kelimesi de bu kelimelerden birisidir. TDK sözlüklerinde düşünce kelimesininanlamı ve doğru yazılışı bulunmaktadır. Peki, düşünce kelimesinin eş anlamlısı nedir? Birleşik mi ayrı mıyazılır? Düşünce kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu kelimeler nasıl yazılır? Sizlere bukonuyu aşağıda açıkladık.
Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı olan fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Düşünce kelimesinin eş
anlamlı kelimesi ise fikirdir. Düşünce kelimesi kökeni Türkçedir. Fakat fikir kelimesi Arapça bir kelimedir.
Düşünce Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Düşünce kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelimenin sözlük anlamı
aşağıda belirtilmiştir.
- Zamanın ötesinde kendiliğinden oluşan, duygu ile oluşmayan, sadece ruhen oluşan asıl gerçeklik.
Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde aynı anlam barındırdığı için birbirlerinin yerine kullanılabilirler.
Düşünce kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birkaç tanedir. Kelimenin eş anlamlı kelimeleri akıl, endişe,
fikir, kanaat, kanı, kaygı, mülahaza, mütalaa, nabız, niyet, rey, sıkıntı, tasa, tasarı, tasavvur, karar
kelimeleridir. Cümle içerisinde kullanım yerine göre bu kelimeler düşünce kelimesinin yerlerine
kullanılabilir.