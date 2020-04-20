Düşüncenin Eş Anlamlısı Nedir? Düşünce Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı olan fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Düşünce kelimesinin eş

anlamlı kelimesi ise fikirdir. Düşünce kelimesi kökeni Türkçedir. Fakat fikir kelimesi Arapça bir kelimedir.

Düşünce Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Düşünce kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelimenin sözlük anlamı

aşağıda belirtilmiştir.

- Zamanın ötesinde kendiliğinden oluşan, duygu ile oluşmayan, sadece ruhen oluşan asıl gerçeklik.

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde aynı anlam barındırdığı için birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Düşünce kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birkaç tanedir. Kelimenin eş anlamlı kelimeleri akıl, endişe,

fikir, kanaat, kanı, kaygı, mülahaza, mütalaa, nabız, niyet, rey, sıkıntı, tasa, tasarı, tasavvur, karar

kelimeleridir. Cümle içerisinde kullanım yerine göre bu kelimeler düşünce kelimesinin yerlerine

kullanılabilir.