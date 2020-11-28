Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Duvarı nem insanı gam yıkar atasözü, duvara nemin zarar verdiği gibi insana da gamın zarar verdiğini göstermek için söylenmiş bir sözdür.



Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Atasözü Ne Demektir?



Duvarı nem insanı gam yıkar atasözü, insana zarar veren asıl şeyin üzüntü olduğunu belirtir. Bu söz, duvara nemin zarar verdiği gibi insana da gam ve üzüntünün zarar verdiğini gösterir. Bu atasözü üzüntünün insan üzerindeki etkisini gösterir.



Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Atasözünün Kısaca Açıklaması



Duvarı nem insanı gam yıkar atasözü, duvara nem ve ıslaklık ne kadar zarar verip de duvarın yapısını bozuyor ve temeline zarar veriyorsa insanı da gam ve üzüntü yorar demektir. Bu atasözü Ülkemizde en sık kullanılan atasözleri arasında yer alıyor.