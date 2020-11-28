28.11.2020 - 03:54 |
Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Duvarı nem insanı gam yıkar atasözünün anlamı, duvarı nasıl nem mahvedip duvarın niteliğini kaybetmesine neden oluyorsa insanı da gam mahveder demektir. Gam insanı üzen ve yıkan bir duygudur. Duvarı nem insanı gam yıkar atasözü ne demektir? Kısaca anlamı nedir? Gibi merak edilen soruların cevabını sizler için derledik.
Duvarı nem insanı gam yıkar atasözü, duvara nemin zarar verdiği gibi insana da gamın zarar verdiğini göstermek için söylenmiş bir sözdür.
Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Atasözü Ne Demektir?
Duvarı nem insanı gam yıkar atasözü, insana zarar veren asıl şeyin üzüntü olduğunu belirtir. Bu söz, duvara nemin zarar verdiği gibi insana da gam ve üzüntünün zarar verdiğini gösterir. Bu atasözü üzüntünün insan üzerindeki etkisini gösterir.
Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Atasözünün Kısaca Açıklaması
Duvarı nem insanı gam yıkar atasözü, duvara nem ve ıslaklık ne kadar zarar verip de duvarın yapısını bozuyor ve temeline zarar veriyorsa insanı da gam ve üzüntü yorar demektir. Bu atasözü Ülkemizde en sık kullanılan atasözleri arasında yer alıyor.