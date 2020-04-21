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    HaberlerEğitim Haberleri Duyuru Eş Anlamlısı Nedir? Duyuru Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 16:53 |

    Duyuru Eş Anlamlısı Nedir? Duyuru Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Duyuru, Türkçede sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Anlam özellikleri bakımından, sıkça tercih edilmekte olan 'duyuru' kelimesinin manasını öğrenebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Duyuru ne demek, duyuru kelimesinin eş anlamlısı, TDK'ya göre duyuru nedir? Sizler için derledik.

    Duyuru Eş Anlamlısı Nedir? Duyuru Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Arapçadan dilimize yerleşmiş olan duyuru kelimesinin anlamı, 'herhangi bir haberi, işi veya olayı duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber' demektir.

    Duyuru Eş Anlamlısı Nedir?

    TDK'ya göre duyuru, 'Kişilere haber verilmesi istenen bir olayın veya haberin ilan edilmesi, anons edilmesi durumudur.' Fransızcadan 'announce' olarak, Türkçeye geçmiş olan 'anons' kelimesi, 'duyuru' kelimesinin tam karşılığıdır. Zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Eş anlamlısı, anons veya ilandır.

    Duyuru Kelimesinin Eş Anlamlısı olan Sözcükler Nelerdir?

    Farklı kaynaklara göre, 'duyuru' kelimesinin birkaç farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Duyurunun farklı bir eş anlamlısı olarak, 'bildiriş' kelimesi de kullanılmaktadır. Bu kelimeler ile verilecek örnek cümleler şu şekilde olmalıdır; 'Son bir duyuruya kadar, kimse evinden çıkmasın!', ' Amcamın vefatı sonucunda, gazeteye ilan vermeye kadar vermiştik', ' Yeni çıkan kitabım ile ilgili, bir bildiriş yayınlamayı düşünüyorum.'

     

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