Düz Zıt Anlamlısı Nedir? Düzün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Düz kelimesinin ifade ettiği durumun tersini ifade eden kelime veya kelimelere zıt anlamlı kelimeler denilmektedir.



Düzün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Düz kelimesi, dik veya eğik olmayan, inişi çıkışı, girintisi çıkıntısı olmayan, yüzeyinde pürüz bulunmayan şeyleri ifade etmek için kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir. İfade edilen durumların tam tersinin ifade etmek için ise düz kelimesine karşıt olarak yani zıt olarak kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler düzün zıt anlamı olarak tabir edilmektedirler.



Günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz düz kelimesinin birden fazla karşıt diğer bir ifade ile zıt anlamı olan kelime bulunmaktadır. Buna göre düz kelimesinin karşıt diğer bir ifadeyle zıt anlamı olan kelimeleri; ters, çatak ve eğri kelimeleridir.