E Arşiv Fatura Nedir? E-Arşiv Fatura Portalı Üzerinden Nasıl Sorgulama Yapılır?

E arşiv fatura özellikle kağıt ortamından kurtulmak ve çevreyi koruma kapsamında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Günümüzde birçok farklı fatura üzerinden kullanılmaya başlandığını dile getirmek mümkün. Aynı zamanda her geçen gün kullanım alanlarının arttığını söylemek gerekir. Bu sebepten dolayı e arşiv fatura nedir sorusu oldukça fazla merak ediliyor ve internet üzerinden de yaygın araştırılıyor.



E Arşiv Fatura Nedir?



E arşiv fatura kısaca Kağıt ortamından kurtulmak suretiyle, dijital ortamda düzenleme imkanı sağlayan bir uygulamadır. Özellikle Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt üzerinde düzenlenmesi gereken faturaların, şartlara uygun şekilde elektronik ortama düzenlenmesi ve saklanması biçiminde ele almak mümkün. Birinci nüsha elektronik ortamda düzenlenirken aynı zamanda ikinci nüsha ise yine elektronik ortamda muhafaza edilir. Böylece güvenli biçimde tutmak ve saklamak mümkün hale geliyor.



E-Arşiv Fatura Portalı Üzerinden Nasıl Sorgulama Yapılır?



En çok merak edilen konular içerisinde e arşiv fatura portalı üzerinden nasıl sorgulama yapılacağıdır. E arşiv fatura sorgulaması fatura numarası veya firma ismi üzerinden gerçekleşir. Bunu gerçekleştirmek için ise birçok farklı site yer almaktadır. Bu sitelerden herhangi birine giriş yapmak suretiyle, ilgili e arşiv faturanın fatura numarası kullanılabilir.



Tabii aynı zamanda ilgili firmanın ismi de kullanılmak suretiyle sorgulama gerçekleştirmek mümkün. Böylece e-arşiv fatura üzerinden ne gibi bir miktar çıktığı net bir biçimde anlaşılabilir. Aktif bir internet üzerinden siteye giriş yapılarak rahatlıkla bu unsurlar kullanılmak suretiyle sorgulama gerçekleştirmek mümkün.