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    HaberlerEğitim Haberleri ‘EBA Canlı Sınıf’ uygulaması başlıyor
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    29.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    ‘EBA Canlı Sınıf’ uygulaması başlıyor

    ‘EBA Canlı Sınıf’ uygulaması başlıyor

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, “Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz” dedi. Selçuk, öğretmenlerin canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklarını belirterek, öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladıklarını kaydetti.

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