‘EBA destek merkezlerinin sayısı 20 bine çıkacak’

Uzaktan eğitimde Türkiye’nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuklarını ve bunu da çok büyük ölçüde başardıklarını belirten Selçuk, “Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Her geçen gün çok daha dolu dolu programlarla ve içeriklerle tüm paydaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İçerikler zenginleşecek

EBA kanallarının sadece öğrencilere değil, öğretmen ve velilere de içerikler sunduğunu belirten Selçuk, ayrıca okul öncesi, özel eğitim gibi kademelerle ilgili de yeni, daha zenginleştirilmiş içeriklerin geleceğini aktardı. Teneffüslerle ilgili, çocukların genel kültürünü, kelime hazinelerini, edebi zevklerini geliştirecek sanatsal çalışmalarla, sportif çalışmaların da yapıldığını ifade eden Selçuk, şunları söyledi: “Her sabah 08.45’te bir spor saatiyle başlayıp, velilerimizin de eşlik edebileceği bir çalışmayı da sürdürüyoruz.”