‘EBA destek merkezlerinin sayısı 20 bine çıkacak’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. İnternete ulaşamayan çocuklar için sayısı 6 binleri bulan EBA Destek Merkezi kurduklarını belirten Bakan Selçuk, “İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip rahatlıkla çalışabilirler. Bunların sayısını 20 bine doğru da çıkarıyoruz çok kısa bir zamanda” dedi.
Uzaktan eğitimde Türkiye’nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuklarını ve bunu da çok büyük ölçüde başardıklarını belirten Selçuk, “Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Her geçen gün çok daha dolu dolu programlarla ve içeriklerle tüm paydaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
İçerikler zenginleşecek
EBA kanallarının sadece öğrencilere değil, öğretmen ve velilere de içerikler sunduğunu belirten Selçuk, ayrıca okul öncesi, özel eğitim gibi kademelerle ilgili de yeni, daha zenginleştirilmiş içeriklerin geleceğini aktardı. Teneffüslerle ilgili, çocukların genel kültürünü, kelime hazinelerini, edebi zevklerini geliştirecek sanatsal çalışmalarla, sportif çalışmaların da yapıldığını ifade eden Selçuk, şunları söyledi: “Her sabah 08.45’te bir spor saatiyle başlayıp, velilerimizin de eşlik edebileceği bir çalışmayı da sürdürüyoruz.”