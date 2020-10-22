85,90BİST1.198-1.09EURO9.391.46USD7.931.60ALTIN484.420.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri EBA dünyada birinci! 27 basamak birden yükseldi
    ABONE OL
    22.10.2020 - 18:30 | | AA

    EBA dünyada birinci! 27 basamak birden yükseldi

    Eğitim Bilişim Ağı (EBA), kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre, eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada birinci sıraya yerleşti.

    EBA dünyada birinci! 27 basamak birden yükseldi

    Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ulusal ölçekte uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA'nın, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem istatistiklerini de geride bırakarak kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre, eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada birinci sıraya yükseldiği ifade edildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, EBA'nın 1 Ekim itibarıyla bir önceki aya göre, 27 basamak yükselerek küresel ölçekte eğitim alanında birinci sıraya çıktığını belirtti.

    Yılmaz, yerli ve milli dijital eğitim platformu EBA'nın kullanımındaki bu artışta, yaz dönenimde yapılan iyileştirmelerin ve altyapı yatırımlarının büyük etkisi olduğunu kaydetti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hakkari'de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Hakkari'de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Ankara'nın gündeminde...

    Ankara'nın gündeminde...

    Kırklareli Valiliği koronavirüs tedbir paketi yayımlandı

    Kırklareli Valiliği koronavirüs tedbir paketi yayımlandı

    Sıradaki Haber