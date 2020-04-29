EBA ile 1 milyon öğrenci sınava hazırlandı

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret sarf ettiklerine işaret eden Selçuk, “O zaman böyle bir salgınla karşılaşabileceğimizi düşünmemiştik. İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim koşullarında Akademik Destek Sistemi’ne olan ihtiyaç daha da arttı. Bir milyona yakın gencimizin gösterdiği ilgiden ve her gün sisteme kayıt yaptıran onlarca yeni öğrencimizin olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yapay zekâ desteği

EBA’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık yapan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamına sundukları canlı ders uygulamasının da her geçen gün daha fazla kullanıldığını aktaran Selçuk, “EBA canlı sınıf uygulamasında 13 Nisan’dan itibaren, ilk 15 günde işlenen ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin 150 bini ilk hafta yapılmıştı. Talep giderek yoğunlaştı. İkinci hafta 500 bin canlı ders yapıldı. Yaklaşık 200 bini hafta sonunda işlendi” diye konuştu.

25-26 Temmuz 2020’ye ertelenen YKS’ye hazırlanmak için son bir ay içerisinde sistemi kullanan 11 ve 12. sınıf öğrencisi sayısı ise 828 bin oldu. EBA’da her öğrenci yapay zekâ destekli sistem tarafından kendisi için önerilen çalışma stratejisiyle üniversiteye hazırlanıyor. Sistem, öğrencilerin “sıfırdan çalış”, “eksiklerini kapat” ve “sorulara yüklen” gibi farklı stratejiler seçmesine olanak sağlıyor. Öğrencinin hedeflediği bölümün puanı, derslerle ilişkili sınav bölümlerindeki net hedefleri gibi verilerle kişiye özel yol haritasını oluşturulan sistemde, 240 binden fazla soru yer alıyor.