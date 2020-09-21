Edirne Haritası: Edirne İlçeleri Nelerdir? Edirne İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Edirne'nin büyük bir kısmını ovalar ve platolar oluşturur. Ovaların tamamına yakını tarım ve yerleşim için elverişlidir. Şehirde, araç trafiğinin en yoğun olduğu yerler ise sınır kapılarıdır. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları Bulgaristan'a, İpsala ve Pazarkule sınır kapıları ise Yunanistan'a açılır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Edirne'nin Kaç İlçesi Var?



Edirne'de merkez ilçe de sayıldığında toplam 9 ilçe bulunmaktadır. Türkiye'deki en az ilçeye sahip şehirlerden biridir. Edirne'nin en büyük ve en kalabalık ilçesi Keşan'dır. Sanayisi her yıl biraz daha gelişmekte olan Keşan'da işlenen tarım alanı da fazladır. Edirne'nin nüfus yoğunluğu en düşük olan ilçesi ise Lalapaşa'dır. Lalapaşa'nın toplam nüfusu 3.170'dir.



Edirne'nin Nüfusu Ne Kadar?



70'li yılların başında Edirne'nin nüfusu 84.531'dir. 1980'li yıllara gelindiğinde 100 bin barajını açan nüfus, 1990 yılında 124.361 olmuştur. Şehrin nüfusu 2000 yılında 140.830, 2010 yılında 152.993, 2015 yılında 171.486'ya ulaşmıştır. Son verilere göre 2020 yılında Edirne'nin nüfusu 411. 528 olmuştur. 1982 yılında Trakya Üniversitesinin açılması, Edirne'nin demografisini değiştirmiştir.



Edirne'nin İlçeleri Nelerdir?



Toplam 21 köyden oluşan Meriç ilçesi, linyit kömürün en fazla çıkarıldığı ilçelerin başında geliyor. Yıllık ortalama 50 - 55 bin yon linyitin çıkarıldığı Meriç'te yer fıstığı da yetiştirilmektedir. İlçe ile aynı adı taşıyan Meriç nehri, yaklaşık olarak 13 bin hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor. İpsala, Edirne'nin en verimli tarım arazilerine sahip ilçelerinden biridir. Buğday, şeker pancarı, mısır ve fasulye, İpsala'da en çok yetiştirilen tarım ürünleridir.



Uzunköprü ilçesi, adını 15. yüzyılda inşa edilmiş olan köprüden alır. Ergene Köprüsü adıyla da bilinen bu köprü 1392 metre uzunluğunda olup 174 kemerden oluşuyor. Tarihi bir değere sahip olan köprü, ilçeye her yıl binlerce turistin gelmesini sağlıyor. Edirne'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi olan Uzunköprü'de hayvancılık ve mandıracılık da gelişen sektörler arasındadır.



Edirne'ye bağlı diğer ilçeler: Süloğlu, Lalapaşa, Havsa ve Enez'dir.