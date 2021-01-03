Eğik Zıt Anlamlısı Nedir? Eğiğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Eğiğin karşıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Eğmek kelimesi hangi şekildeki cisimle için mümkündür. Doğru kelimesi karşıt anlamı eğri kelimesi olarak gösterilebilir mi? Bir cismin duruş şeklinin karşıt anlamları neye göre belirlenmektedir? Cismin duruşunu yönlendirmek için nelere yönelik kullanılmaktadır? Eğiğin karşıt ve eğik zıt anlamlısı olan kelimeler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.
Eğik kelimesi bir maddenin veya bir cismin uzunluğunun yere düşmesi şeklindeki hareketine denilmektedir. Eğik bir ağaç olabildiği gibi herhangi bir cisim de olabilmektedir.
Eğiğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?
Eğiğin karşıt anlamlısı dik veya dikik olmaktadır. Eğik bir cismin eğilmiş halini gösterdiği için bunun tam aksi ve ters durum ise dik olmasıdır. Karşıt anlamda dik olarak kullanılmaktadır. Eğer cisim yere yatay bir düzlemde bulunuyor ise o halde karşıt anlamı düz veya düzlük olmaktadır.
Maddenin veya cismin bulunduğu şekle göre de karşıt anlamı değişebilmektedir. Örneğin kısa boylu olduğumdan ancak eğik bir ağaçtan elma topladım cümlesinde karşıt anlam olarak kısa boylu olduğumdan düz uzanan dallara erişemedim kelimesi kullanılabilmektedir.