Eğik Zıt Anlamlısı Nedir? Eğiğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Eğik kelimesi bir maddenin veya bir cismin uzunluğunun yere düşmesi şeklindeki hareketine denilmektedir. Eğik bir ağaç olabildiği gibi herhangi bir cisim de olabilmektedir.



Eğiğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Eğiğin karşıt anlamlısı dik veya dikik olmaktadır. Eğik bir cismin eğilmiş halini gösterdiği için bunun tam aksi ve ters durum ise dik olmasıdır. Karşıt anlamda dik olarak kullanılmaktadır. Eğer cisim yere yatay bir düzlemde bulunuyor ise o halde karşıt anlamı düz veya düzlük olmaktadır.



Maddenin veya cismin bulunduğu şekle göre de karşıt anlamı değişebilmektedir. Örneğin kısa boylu olduğumdan ancak eğik bir ağaçtan elma topladım cümlesinde karşıt anlam olarak kısa boylu olduğumdan düz uzanan dallara erişemedim kelimesi kullanılabilmektedir.