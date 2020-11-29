Eğilen Baş Kesilmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Özür dilemek, sarsılmış ya da küçük hasarlara uğramış insan ilişkilerini düzeltmeye dair atılacak ilk adımdır. Elbette özür diledikten sonra bu özrü geçersiz kılmayacak eylemler yapmaya devam edilmelidir.



Eğilen Baş Kesilmez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Eğer bir insan yaptığı bir hatanın farkına varıp özür dileyebilmişse, artık o işi bu hatası nedeniyle hor görüp aşağılamak doğru bir davranış değildir. Çünkü o kişi yapmış olduğu bir şeyi hiç yapılmamış hale getirecek kudrete sahip değildir. O noktadan sonra yapılacak tek şey özür dilemektir. Dolayısıyla özür dilendikten sonra, yaptığı yanlış tekrar tekrar yargılanmamalıdır.



Kısaca Eğilen Baş Kesilmez Kısaca Atasözü Açıklaması



Yaptığı hatayı fark etmiş ve bu hatasından dolayı özür dileyebilmiş olan insanları, o hatalarından dolayı sürekli olarak eleştirip yargılamak yanlıştır.