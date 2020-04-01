Eğitim dünyası koronayla savaşta

Koronavirüs, Türkiye’yi etkisi altına aldı. Her geçen gün vaka ve ölüm sayıları artıyor. Koranavirüse karşı sağlık çalışanları canla başla mücadele verirken eğitim kurumları da Türkiye’nin koronavirüs savaşına karşı kayıtsız kalmadı.

Üniversiteler ilaç ve aşı araştırmalarına başlarken, öğrenciler, öğretmenler ve gönüllüler dezenfektan, hijyen solüsyonu, sıvı el sabunu, yüzey temizleyici gibi ürünler ile maske, koruyucu siper gibi sağlık malzemeleri üretiyorlar. Ayrıca rektörler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanya kapsamında maaşını bağışlayarak sürece destek oluyorlar. Eğitim dünyasının koronavirüse karşı gerçekleştirdiği çalışmalardan öne çıkanlar şöyle:

TÜBİTAK’tan çağrı

TÜBİTAK, koronavirüsün teşhis ve tedavisi alanında çalışmalarla ilgili bir özel bir çağrı açtı. Bu kapsamda, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik ilaç, aşı, dezenfektanlar, maske, koruyucu kıyafetler, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar gibi projelere hızlı destek verilecek. Çağrı için son başvuru tarihi yarın.

Gaziantep Üniversitesi virüsle mücadele kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdi. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, yaptığı açıklamada “Arındırılmış Konvalesan Plazma esaslı oldukça etkin bir tedavi hizmetini nisan sonunda hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.

Acıbadem Sağlık Grubu da virüse karşı Acıbadem Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda başlayan araştırma projeleri, koruyucu yöntemlerin başında gelen aşı geliştirmenin yanı sıra farklı tedavi yöntemlerine yönelik çalışmaları da içeriyor. Araştırma sonuçlarının kısa sürede ürüne dönüştürülerek, COVID-19 tedavisinde kullanılması hedefleniyor.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ise COVID-19 mücadelesinde aktif rol alan kit geliştirici, antikor/biyolojik ajan üreten ve fiziko-kimyasal/biyolojik analizlerini yapmak, üretimlerini gerçekleştirmek için gereken cihazlara sahip olmayan firmalar ile kamu kuruluşlarına altyapısını açtı.

Dezenfektan ürettiler

Türkiye’nin dört bir yanında ise öğrenciler ve öğretmenler maske ve dezenfektan üretiyor. Bu kapsamda, 21 ilde 37 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde cerrahi maske üretilmeye başlandı ve bir haftada 500 bin maske üretildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelecek hafta maske üretim sürecine yeni okulların da katılacağını belirterek “Dolayısıyla daha önce açıkladığımız ayda 2 milyon cerrahi maske üretim kapasitesini aşabileceğiz” dedi.

Yine meslek liselerinde dezenfektan üretimi de hızlandı. Afyonkarahisar’da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya laboratuvarında başlanan üretim çalışmalarında, 10 günde 150 ton solüsyon, sıvı el sabunu, yüzey temizleyici, çamaşır suyu gibi hijyen malzemesi üretimi yapıldı.

Teknoloji ve İnsan Koleji (Tink) öğrencileri Ecrin Gün ve Poyraz Öztok ise koronavirüsün yayılmasını düşürmek için sensörlü el dezenfektanı yaptı.

Yazıcıyla yüz kalkanı

Siperli maskeler yüzü kapattığı için sağlık çalışanlarına bulaşma riskini en aza indiriyor. Bu nedenle eğitim kurumları, 3 boyutlu yazıcılarla maske üretmeye başladı. Samsun’un Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de sağlık çalışanları için 3D yazıcılar kullanılarak siperlik maske üretimi yapılıyor. Okulun atölyeye çevrilen öğretmenler odasında, 4 idari ve 2 yardımcı personelin ürettiği siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Sabancı Üniversitesi Collaboration Space Yöneticisi Erdem İnanç da Türkiye’deki 3D yazıcı sahiplerini, yazılımcı ve tasarımcıları sağlık çalışanlarının medikal araç ve gereçle kişisel korunma ihtiyaçlarına yönelik malzeme üretimini gerçekleştirmek amacıyla kitleseluretim.org platformunu üzerinden bir araya getirdi.

Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) de 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazıyla koruyucu yüz siperi üretmeye başladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ise sağlık çalışanları için rahatsız etmeyen ve şeffaf yüzeyi sayesinde görmeyi de engellemeyen yüz kalkanı üretiyor.

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan paylaşım merkezi Openfab Makerlab Uzmanı Ahmet Alp Çakıcı da kendi yaptığı 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği siperli maskeleri, ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

Doğa Koleji de İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’in dijital üretim merkezi İTÜ Magnet FAB | TRİDİ öncülüğünde, Türkiye genelindeki kampüslerinde bulunan 100 adet 3D yazıcı aracılığıyla, şeffaf maske siperleri üretecek.

Rektörler maaşlarını bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na eğitim dünyası da destek veriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, kendisiyle birlikte bütün YÖK üyelerinin birer maaşlarını bağışladıklarını açıkladı. Saraç, “Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum” diyerek rektörlere de çağrıda bulundu.

Bu çağırının ardından Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman başta olmak üzere birçok üniversite rektöründen destek geldi.