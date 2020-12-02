Eğitim girişimcilerine 200 bin TL destek

Alanda nitelikli Ar-Ge derinliği olan ticarileşme potansiyeli yüksek işlerin doğmasını sağlamak için çeşitli eğitimler ve mentorluk programıyla desteklenen programda katılımcılar; başarılı olmaları durumunda yüzde 100 geri ödemesiz 200.000 TL sermaye desteği alabilecek. Programa son başvuru tarihi 10 Aralık 2020.

Kilit rol oynayacak

Pandemi nedeniyle eğitim teknolojilerinde dünyadaki 1 milyar dolar ve üstü piyasa değerine sahip unicorn şirket sayısının 10 ayda 2 kat arttığına dikkat çeken MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin “Pandemi sonrasında çalışma ortamları ve eğitim artık eskisi gibi olmayacak. Yeni dönemde her alanda eğitim teknolojileri kilit rol oynayacaktır. BİGGED ile bu alanda ekosistem oluşmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar R. Alemdar ise şunları söyledi: “Eğitim teknolojileri alanında küresel markalar çıkartmak istiyoruz. Pazar payı hem çok büyük hem de çok hızlı büyüyor. Bu pazarın 3-4 yılda 300 milyar dolardan 550-600 milyar dolara çıkması bekleniyor.”