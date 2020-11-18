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    18.11.2020 - 07:00 |

    Eğitim sektörü bu fuarda buluşacak

    Tarsus Turkey tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) iş birliğinde düzenlenen ve alanında eğitim sektörünün tek uluslararası fuar organizasyonu olan GESS Türkiye, 27-29 Mayıs’ta, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Eğitim alanındaki tüm tedarikçileri çatısı altında buluşturmayı amaçlayan GESS Türkiye&Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2021, işi gücü eğitim olan tüm profesyonellere ev sahipliği yapacak.

    Eğitim sektörü bu fuarda buluşacak

     

    Eğitime dair en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaların yerinde görülebileceği organizasyonda, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticileriyle tedarikçiler doğrudan bir araya gelecek. GESS Türkiye ile eş zamanlı yapılacak Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde ise katılımcılar, eğitim ve öğretime dair yeni yaklaşım ve uygulamalarla tanışacak.

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