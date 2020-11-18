Eğitim sektörü bu fuarda buluşacak

Eğitime dair en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaların yerinde görülebileceği organizasyonda, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticileriyle tedarikçiler doğrudan bir araya gelecek. GESS Türkiye ile eş zamanlı yapılacak Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde ise katılımcılar, eğitim ve öğretime dair yeni yaklaşım ve uygulamalarla tanışacak.