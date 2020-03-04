Eğitimde 56 yıllık çınar

Yönetim değişikliğinin ardından 4. Levent’te Özel Yıldız Koleji İlkokulu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete açıldı. 1. Levent Kampüsü binalarında okul altyapısı yenilendi. Bilgisayar destekli eğitim teknolojileri ve eğitim yöntemleri geleceğin gereklerine uygun hale getirildi. Sorgulamaya ve Güncel Yaşama Dayalı Mültidisipliner Eğitim gibi yeni eğitim uygulamaları başlatıldı.

Kolej, 2019-2020’de 65 öğrenciye yüzde 20’den yüzde 100’e kadar çeşitli oranlarda teşvik bursu verdi. Yabancı dil öğretiminde görsel, işitsel yöntemler ve oyun gibi teknikler kullanılarak yabancı dilin ana dilde olduğu gibi duyarak, yaparak, tartışarak, tekrarlayarak öğretilmesini hedefleyen kolej, online programlarla da bu eğitimi destekliyor.

e-twinning projeleriyle Avrupa Kalite Ödülü, Cambridge Young Learners programıyla da Distinctive School ödülü alan kolej, fen, matematik kavramlarıyla, ölçme, modelleme, marangozluk, estetik vb. işlemlerini de kapsayan, el işi, ev ekonomisi gibi yaşam becerileri, enstrüman çalışmaları, kodlama-robotik uygulamaları, STEM, MAKER atölye çalışmaları, laboratuvar deney ve gözlemleri, kültür sanat programlarıyla öğrencilerin öğrendikleri bilgileri gerçek yaşamda uygulamasını sağlıyor.

Beşiktaş’taki okullararası yarışmalarda her yıl Resim, Şiir, Kompozisyon, Bilim, Spor ödüllerini kazanan okullar arasında yer alan kolej, STEM Proje Yarışması, Basketbol-Voleybol-Futbol Yetenek Yarışmaları, Masa Tenisi Şampiyonası gibi yarışmalarda da başarılara imza atıyor. Kangurum Matematik ve Kodlama yarışmalarında da derece elde eden kolej, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Bu kapsamda geçen yıl Sakarya Akyazı’daki Düzyazı İlkokulu ile yapılan “Bir Dilek Tut!” projesiyle öğrenci ve okul ihtiyaçları karşılandı, öğrenciler oradaki öğrencilere dersler verdi ve okul için Bilim Köşeleri hazırladı.