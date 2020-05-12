Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu Örneği 2020 (Anaokulu İçin)

2020 yılı için anaokulu adına ele alınacak olan form eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır. Üslup ve hitap ile beraber ilgili mercilere ulaşabilmek için formun doğru biçimde doldurması çok önemlidir. Söz konusu anaokulu için 2020 yılı eğitsel değerlendirme isteği olduğunda bu form çok dikkatli şekilde ele alınmalıdır.



Doğru telaffuz ve doğru cümleler ile beraber amaca yönelik olarak hazırlanacak form, eğitsel değerlendirme isteği noktasında büyük öneme sahiptir. Bu açıdan doğru form temin edilmeli ve eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Böylece ilgili mercilere daha güvenli ve etkin şekilde ulaşım sağlanabilir.