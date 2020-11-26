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    26.11.2020 - 02:06 |

    Eğri Otur Doğru Söyle Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Eğri otur doğru söyle bir nasihat niteliğinde olan atasözüdür. Deneyimler ve gözlemlerden oluşan bu atasözü ile denilmek istenen her zaman doğruyu söylemektir. Bu atasözünün anlamı ne kadar farklı olursan ol doğruları konuşmaktan vazgeçme demektir. Eğri otur doğru söyle atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması hakkında tüm bilgileri derledik.

    Eğri Otur Doğru Söyle Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Bu atasözünde anlatılmak istenen düşünce kendi yolumuzda olmamak ve nerede bir haksızlık varsa doğruları söylemektir.

    Eğri Otur Doğru Söyle Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu atasözünün anlamı oldukça açıktır. Bireylerin nerede ve nasıl olursa olsun bir haksızlık durumunda müdahale edilmesi gerektiğidir. Genellikle insanlar kendilerini ilgilendiren durumlar haricinde kimsenin hayatına müdahale etmezler. Genel manada mantıklı olsa da bazı haksızlık durumlarında tepki göstermek gerekir.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözünün açıklaması oldukça açıktır. Bir insan dışarıdan ne kadar eğri olursa olsun doğru konuşması gerekir. Ve insanların da doğruyu söyleyen bireyin eğriliğini göz ardı etmesi gerekir. Çünkü ortada doğru birey varsa bunu kimin ve kim tarafından söylendiği önemli değildir.

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