Eğri Otur Doğru Söyle Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözünde anlatılmak istenen düşünce kendi yolumuzda olmamak ve nerede bir haksızlık varsa doğruları söylemektir.



Eğri Otur Doğru Söyle Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu atasözünün anlamı oldukça açıktır. Bireylerin nerede ve nasıl olursa olsun bir haksızlık durumunda müdahale edilmesi gerektiğidir. Genellikle insanlar kendilerini ilgilendiren durumlar haricinde kimsenin hayatına müdahale etmezler. Genel manada mantıklı olsa da bazı haksızlık durumlarında tepki göstermek gerekir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözünün açıklaması oldukça açıktır. Bir insan dışarıdan ne kadar eğri olursa olsun doğru konuşması gerekir. Ve insanların da doğruyu söyleyen bireyin eğriliğini göz ardı etmesi gerekir. Çünkü ortada doğru birey varsa bunu kimin ve kim tarafından söylendiği önemli değildir.