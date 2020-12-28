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    28.12.2020 - 16:16 |

    Eğri Zıt Anlamlısı Nedir? Eğrinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Eğri kelimesi doğru olmayan bir niteliğe sahip olmayan şeylerin ifade edilmesi için kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Eğri kelimesinin zıt yani diğer bir tanımıyla karşıtı olarak kullanımı söz konusu olan kelimeler vardır. Sizin için Eğri zıt anlamlısı nedir? Eğrinin zıt anlamı olan kelimeler şeklindeki konu başlıklarını tüm detaylarıyla derledik.

    Eğri Zıt Anlamlısı Nedir? Eğrinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    "Eğri" kelimesi günlük hayatta çok fazla kullanılan kelimeler arasında yerini almaktadır. Aynı şekilde "eğri" kelimesinin zıt diğer tanımıyla karşıtı olan kelimelerinde sık kullanımı söz konusu olmaktadır.

    Eğrinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Doğru olmayan yahut düz bir şekle sahip olmayan nesne veya varlıkların ifade edilmesinde "eğri" kelimesinden önemli ölçüde yararlanılmaktadır. "Eğri" kelimesi günlük yaşamda çok sık kullanılan kelimeler arasında yerini almaktadır.

    Aynı şekilde "eğri" kelimesinin karşıtı olan kelimeler de günlük hayatta çok sıklıkla kullanılan kelimeler arasında öne çıkmaktadır. Bu nedenle "eğri" kelimesinin zıt diğer bir tanımıyla karşıtı olan kelime de büyük önem taşır hale gelmektedir. Eğri zıt anlamlısı olma özelliğine sahip durumda bulunan kelimeler; doğru, düz kelimeleridir.

     

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