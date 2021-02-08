Ekpss Nedir, Kimler Girebilir? E-Kpss Başvurusu Nasıl Yapılır?

EKPSS için gerekli koşulların sağlanması halinde kurumlar ve online olarak başvurular yapılmaktadır. Bu aşamada engel raporunun bulunması gerekmektedir.



E-KPSS Nedir?



Engelli kamu personeli seçme sınavı ile birlikte engeli bulunan bireyler kamu alanlarında iş sahibi olmaktadır. Aynı zamanda E-KPSS nedir diye düşünüldüğünde engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olması için girilen sınavdır.



Beden ve zihin olmak üzere iki aşamadan herhangi bir tanesinde engeli bulunan bireyler için uygun olunduğu koşullarda iş imkanları sunulmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak gerekli şartların bulundurulması halinde ve yaş durumunun uygun olması ile sınava hak tanınmaktadır.



E-KPSS Kimler Girebilir?



26 Nisan 2020 tarihi içinde yapılması planlanan EKPSS için yönerge şu şekildedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.



Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.



E-KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?



ÖSYM’nin resmi sitesi olan www.osym.gov.tr üzerinden başvurular gerçekleşmektedir. Başvuru aşamasında gerekli olan ayrıntılı bilgiler site içinde yer almaktadır. Yapılacak olan kura sistemi ile ilgili güncellemeler bulunmaktadır.



%40 ve üzerinde yer alan engelli sağlık kurulunca verilmekte olan rapor gerekmektedir. Başvuru yapanlar için çalışamaz raporu gözetilmemektedir. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sınava başvuru yapamamaktadır. Başvuru aşamasında raporların kanıtlanması ve engel durumunun gözetilmesi bulunmaktadır.