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    30.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Ekranlarda yaz okulu başladı

    İlk, orta ve lise öğrencileri için 28 Ağustos’a kadar sürecek, “Yaz okulu” programı, dün TRT-EBA TV’de başladı. Programda öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizler öğrenmeye, varsa eksiklerinizi tamamlayın diye, yazın da dersler yayında olacak. Bu dersler, yaz tadında çok farklı ve eğlenceli içeriklerle, oyunlarla sizlerle olacak” ifadesini kullandı.

    Ekranlarda yaz okulu başladı

     

    Yaz okulu programının en keyifli bölümlerinin Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) olduğuna işaret eden Selçuk, bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor ve yaşam becerileri alanında farklı birçok etkinlik ve deney yapılacağını söyledi.

    Bilim ve teknoloji alanlarında deneyler yapılacağını, kodlama öğrenileceğini, basit makinelerin ve robotların programlamalarının nasıl yapıldığının görüleceğini belirten Selçuk, “Bu kuşak beni çok heyecanlandırıyor. Kültür ve sanat kuşaklarımızda hem ülkemizin hem de dünyanın kültür varlıkları ve sanat eserleri hakkında dolu dolu içeriklerimiz var. ‘Bir sanat eseri nasıl yorumlanır, nasıl eleştirilir’ birlikte öğreneceğiz. Bu arada ben karikatür atölyesini özellikle takip etmeyi düşünüyorum. Siz de sakın kaçırmayın” diye konuştu.

    ‘Keyifli kuşaklar’

    Spor kuşağında, geleneksel ve çağdaş spor dallarına ve bu spor dallarının kurallarına yer verildiğini belirten Selçuk, yaşam becerileri kuşağının da keyifli kuşaklardan biri olduğunu söyledi. Selçuk, “Yazınızı dolu dolu geçirin. TRT EBA TV yaz okulunu sıkı takip edin ama geri kalan vaktinizde, kitap okumayı lütfen unutmayın” dedi. Selçuk, “Gençler selam” diyerek seslendiği lise öğrencilerine, korona salgınına karşı, “bu zamana kadarki bilinçli davranışları” için teşekkür etti.

    ‘Rehavete kapılmayın’

    Yaz dönemine girilmesinden ve sokağa çıkma sınırlamasının kaldırılmış olmasından dolayı rehavete kapılınmamasını rica eden Selçuk, şöyle konuştu: “Dile kolay 3 ay kapalı kaldınız evde. En yakın arkadaşına, en sevdiği öğretmenine özlem duyanların olduğunu biliyorum. Sizler TRT EBA TV lise kanalı aracılığıyla eğitimlerinizi kesinti olmadan sürdürdünüz. Evde kalma döneminde gençlerimizin öz yönetim ve bireysel öğrenme becerilerini geliştirdiğini gözlemledik.”

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