Eksik Zıt Anlamlısı Nedir? Eksiğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Eksik kelimesi bir sıfat olmasının yanı sıra anlamları içerisinde; bir bölümü eksik olan, natamam, mükemmel olmayan, sakat, az, kusurlu ve ihtiyaç duyulan şey bulunmaktadır.



Eksiğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Eksik kelimesi bir sıfat olduğu için onu karşılayan zır anlamları da sıfat olmaktadır. Bu kelimenin zıt anlamlıları olarak ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde; fazla, tamam, yetkin, tam ve ziyade kelimeleri verilmiş olmaktadır.



Eksik kelimesinin zıt anlamlı kelimelerine bakıldığında hiç bir eksiği olmayan, mükemmel ve üstün anlamları taşıdığı görülmektedir. Diğer bir değişle eksik kelimesinin anlamının tam olarak zıt anlama sahip olan kelimelerdir.