29.12.2020 - 12:11 |
Eksik Zıt Anlamlısı Nedir? Eksiğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Zıt anlamlı kelimelerin doğru bir şekilde bilinmesi dilin doğru kullanımı açısından son derece önemli olmaktadır. Diğer bir yandan zıt anlamlı kelimelerin öğrenciler tarafından iyi bir şekilde bilinmesi de sınavlarındaki başarıları arttırma açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü bazı kelimelerin zıt anlamları karıştırılabilmektedir. Bunun için sizlere eksik zıt anlamlısı ile ilgili bilgileri ve zıt anlamı olan kelimeler hakkında bilgileri de derledik.
Eksik kelimesi bir sıfat olmasının yanı sıra anlamları içerisinde; bir bölümü eksik olan, natamam, mükemmel olmayan, sakat, az, kusurlu ve ihtiyaç duyulan şey bulunmaktadır.
Eksiğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Eksik kelimesi bir sıfat olduğu için onu karşılayan zır anlamları da sıfat olmaktadır. Bu kelimenin zıt anlamlıları olarak ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde; fazla, tamam, yetkin, tam ve ziyade kelimeleri verilmiş olmaktadır.
Eksik kelimesinin zıt anlamlı kelimelerine bakıldığında hiç bir eksiği olmayan, mükemmel ve üstün anlamları taşıdığı görülmektedir. Diğer bir değişle eksik kelimesinin anlamının tam olarak zıt anlama sahip olan kelimelerdir.