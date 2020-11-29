El El İle Değirmen Yel İle Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Toplumsal iş bölümü ifadesi bile, beraber yaşan insanlar arasındaki etkileşimin gerekliliğine ve önemine işaret eder. İnsanlar tek başlarına, birbirleriyle hiçbir temasta bulunmadan atomize bireyler halinde yaşayamazlar. Bu nedenle, iş bölümü ve yardımlaşmanın, bir arada yaşamın önemi sıklıkla ifade edilir ve vurgulanır.



El El ile Değirmen Yel ile Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir kimse, güzel ve anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsa, başka insanlarla etkileşim içerisinde olmalıdır. Bunun için de hem diğer insanlara yardım etmeye hazır olmalı hem de onlardan gelecek yardımları kabul etmeye açık olmalıdır. Değirmen bile, tek başına işlevsiz ve anlamsızdır. Ona bir işlev ve anlam katan şey yel, yani rüzgardır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



İnsanlar, diğer insanlar birlikte yaşayarak bir şeyler başarırlar. Bununla birlikte insan hayatını anlamlı kılan asıl ve en önemli etken diğer insanlarla etkileşim ve paylaşım içinde olmasıdır.