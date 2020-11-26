El İle Gelen Düğün Bayram Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

El ile gelen düğün bayram atasözünün anlamı nedir? Bir zorluk tek bir kişinin başına geldiği zaman katlanması daha zor olur. Eğer aynı sorun tek bir kişinin başına değil de birçok kişinin başına gelirse dayanması daha kolay olur anlamında kullanılır. TDK'ya göre ne anlama geldiğini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

El ile Gelen Düğün Bayram Atasözünün Anlamı Ne Demek?

El ile gelen düğün bayram atasözü, bir insanın başına gelen bir sıkıntıya tek başına maruz kalmasındansa, bir topluluğun hep birlikte aynı sorunla mücadele etmesinin daha kolay olduğunu anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

Kısaca El ile Gelen Düğün Bayram Atasözünün Açıklaması

El ile gelen düğün bayram atasözü, insanların aynı sıkıntıları birbirleri ile paylaştıkları zaman bu süreci daha kolay atlattıklarını ifade eder.