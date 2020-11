El Mi Yaman Bey Mi Yaman Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

El mi yaman bey mi yaman atasözü her zaman için halkın yöneticilerden daha üstün bir güç sahibi olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır. Bu atasözünün TDK' da hangi anlam ile kullanıldığını siz de hazırlamış olduğumuz yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.



El mi Yaman Bey mi Yaman Atasözünün Anlamı Ne Demek?



El mi yaman bey mi yaman atasözü mevcut olan gücün her zaman için toplumu oluşturan bireylerde bulunması gerektiğini ifade etmek için kullanılmakta olan bir atasözüdür. Asıl gücün her zaman halkta bulunduğunu ifade etmek için kullanılır.



Kısaca El mi Yaman Bey mi Yaman Atasözü Açıklaması



Halk yöneticilere her zaman için ağır basmaktadır.