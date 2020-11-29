29.11.2020 - 06:16 |
El Mi Yaman Bey Mi Yaman Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
El Mi Yaman Bey Mi Yaman atasözünü siz de oldukça fazla bir şekilde duymuş olabilirsiniz. Günlük yaşantı içinde de fazlaca rastlamış olabileceğiniz bu atasözü ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. El mi yaman bey mi yaman atasözünün anlamı nedir? El mi yaman bey mi yaman atasözünün açıklaması ve konusu nedir? İşte, tüm detaylar.
El mi yaman bey mi yaman atasözü her zaman için halkın yöneticilerden daha üstün bir güç sahibi olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır. Bu atasözünün TDK' da hangi anlam ile kullanıldığını siz de hazırlamış olduğumuz yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.
El mi Yaman Bey mi Yaman Atasözünün Anlamı Ne Demek?
El mi yaman bey mi yaman atasözü mevcut olan gücün her zaman için toplumu oluşturan bireylerde bulunması gerektiğini ifade etmek için kullanılmakta olan bir atasözüdür. Asıl gücün her zaman halkta bulunduğunu ifade etmek için kullanılır.
Kısaca El mi Yaman Bey mi Yaman Atasözü Açıklaması
Halk yöneticilere her zaman için ağır basmaktadır.