Elazığ Haritası: Elazığ İlçeleri Nelerdir? Elazığ İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Elazığ, günümüz sınırlarını Doğu Anadolu Bölgesi'nde çizen yukarı Fırat bölümünde yer alan, yüzölçümü 9.383 km² olan Türkiye'nin bir ilidir. 23 il plaka, 0424 il alan ve 23000 posta kodlarına da sahip olan Elazığ, gününüzde yapılan suni barajlar sayesinde karasal iklim tipinden, ılıman iklim tipine geçmeyi başarmıştır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Elazığ'ın Tarihi Geçmişi



Elazığ, Harput topluluğunun ovadaki devamı olarak bilinmektedir. Ovada kurulan Harput kentinin, MÖ. 3000'li yıllara kadar giden tahmini bir geçmişi vardır. Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya girmeleri ve Harput kentinin de Türk yurdu olmalarını sağlamalarında büyük bir önem ve yerleri vardır. Harput ve çevre topluluklarının Malazgirt Savaşıyla birlikte Türk devlet birliğinin eline geçmesi ve Büyük Selçuklu himayesi altında yörede Çubukoğulları beyliğinin kurulması sağlanmıştır.



Ardından zamanla çöküntüye uğrayan Çubukoğulları, yerini Artuklulara bırakmış ve bu beylik Harput Artukluları olarak yeni bir bağımsız beylik kurmuştur. Bir süre Moğol hakimiyeti altında da yaşayan il, tekrardan Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun eline geçmiş, 1507 tarihinde ise Safevilerin yönetiminde kalmıştır. Çaldıran Savaşının ardından Osmanlı Devleti otoritesine giren kent, 1862 yılında Mamuret-ül Aziz ismini almış ancak dilin ağdalı yapısı sebebiyle halk arasında El-aziz olarak dillenmiştir. Zamanla Cumhuriyet dönemi içerisinde bölgede eyalet konumuna gelen şehir, adını Türkçe uyumu sebebiyle Elazığ olarak değiştirmiştir.



Elazığ İlinin Nüfusu, İlçeleri



Elazığ, ekonomik yapısını tarım, ticaret ve sanayi kuruluşlarına dayandırmaktadır. Şehrin Kanal Fırat, Kanal 23 ve Fırat TV olmak üzere yerelde üç ayrı TV kanalı, bunun haricinde de birçok sayıda yerel radyo kanalları ve gazete kuruluşları bulunmaktadır.



Sağlık sektörü içerisinde gelişmişlik seviyesi 12. il konumunda olan şehrin, ulaşım altyapısı karayolları, Elazığ havaalanı ve T.C.D.D Fırat Köprüsü tarafından çözülmektedir. Eğitim alanında fen, edebiyat, veterinerlik başlıca fakülteler olmak üzere toplamda 12 ayrı fakülteye ve 3 yüksekokula sahiptir. Elazığ günümüz güncel tahminler üzerinden 593.068 nüfus oranına ve Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Keban, Maden, Palu, Sivrice, Karakoçan, Kovancılar olmak üzere toplamda on farklı ilçeye sahiptir.