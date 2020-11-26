Elçiye Zeval Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözünde yer alan elçi kelimesinin anlamı bir uzlaşma sağlamak amacı ile gönderilmiş kişi, aracı anlamındadır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözleri yıllarca yaşanmış olaylardan esinlenerek, tecrübeler sonucu söylenmiş sözlerdir. Kalıplaşmış, akılda kalıcı, herkesçe bilinen ve kabul gören sözlerdir. Edinilmiş tecrübeler sonucu ortaya çıkmış nasihat niteliğinde sözlerdir.



Elçiye Zeval Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Elçiye zeval olmaz atasözü günümüzde sık kullanılan, herkesin aşina olduğu bir atasözüdür. Olası bir sorunda bir tarafın diğer tarafa ara buluculuk için gönderdiği kişi olumsuz bir teklifle gelebilir. Bu teklifin sorumlusu elçi değildir. Yapılan bu teklif için elçinin bir kabahati yoktur. Bu nedenle aracı olan kişiye kızmak, kırılmak doğru olmaz. Yapılan olumsuz teklif nedeni ile gelen aracıya bir zarar verilmesi doğru olmaz. Elçiye zeval olmaz atasözü bize kısaca bu konuyu anlatmaktadır.