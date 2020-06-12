En ideal model Uygulamalı Dijital

Koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyada okullar ve üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Türkiye’de de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesinin ardından 18 milyon öğrencinin öğrenim gördüğü okullarda, 23 Mart’tan itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, üniversitelerin de kendi teknolojik imkânları çerçevesinde eğitimler, uzaktan verilmeye başlandı. Kimi eğitim kurumları uzaktan eğitimi başarılı bir şekilde verirken kimileri bu süreçte sınıfta kaldı.

Uzaktan eğitim uygulamalarıyla okul binası, sınıf, öğretmen, verimli ders işleyişi, arkadaşlarla sosyalleşme gibi kavramların önemi de tartışılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme döneminde hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitimi entegre eden Blended Learning (Harmanlanmış Öğrenme), Hibrit, Uygulamalı Dijital, öğrencilere ders konularının kaydedilerek dijital ortamda sunulduğu, konuları kendi kendine öğrenen öğrencilerin sınıf ortamında pratik yapma imkânı bulduğu Flipped Learning (Tersyüz) gibi yeni eğitim modelleri öne çıkmaya başladı.

‘Değişime zorluyor’

Koronavirüsle birlikte eğitimdeki son değişiklikler ve öne çıkan eğitim modelleriyle ilgili görüşlerini aldığımız MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan, koronavirüsün eğitimde en fazla yöntem, mekân ve teknolojik altyapıyı değiştirdiğine dikkat çekiyor. Derslerin artık eskisi gibi bir sınıfta veya salonda yüz yüze yapılmadığını dile getiren Özcan, “Ders yapmak için öğretmen ve öğrencilerin aynı ortamda bulunmasına gerek olmadığını, yaparak ve yaşayarak öğrendik. Bu durum, mevcut okul binalarına gerek var mı tartışmasını başlattı. Öğrenmek için okul binasına ihtiyaç var mı? Bence yok. Koronavirüs süreci bize öğrenmek için bir okul binasında bir araya gelmemize gerek olmadığını gösterdi” diyor.

Virüsle birlikte geleneksel, anlatarak öğretme yönteminin dijital ortama taşındığını belirten Özcan, uzaktan eğitimde öğretmenin rolünü şöyle anlatıyor: “Evde dijital ortamda ders anlatmanın sınıfta yüz yüze ders anlatmaktan daha etkili olduğunu kimse iddia edemez. Koronavirüs bizi değişime zorluyor ama değişimin nasıl olması gerektiğini söylemiyor. O bizim işimiz. Öğretimin binalarda yapılandan daha iyi nasıl yapılacağını bulmak ve uygulamak bizim işimiz. Hayat en büyük öğretmendir. İdeal olanı okulun içinde değil hayatın içinde öğrenmektir. Okul öğrenmek için tasarlanmış yapay bir ortamdır. Eğitim gerçek ortamlarda, gerçek iş yaparak, gerçek hizmet vererek veya gerçek ürün elde ederek, yaparak, yaşayarak ve üreterek gerçekleşmeli. Hayata hazırlık, hayatın içinde olmalı.”

‘Yaratıcı olacağız’

Koronavirüsün eğitim kurumlarını değişime zorladığı alanlardan birinin de teknolojik altyapı olduğunu belirten Özcan, son altı aylık deneyimin teknolojik altyapısı müsait olan kurumların dijital eğitime çok kısa sürede uyum sağladığını gösterdiğini vurguluyor.

Dijital altyapısı müsait olmayan kurumların ise çok hızlı bir altyapı edinme ve kadro yetiştirme sürecine girdiklerini dile getiren Özcan, “Çünkü bu virüs bize gösterdi ki bir eğitim kurumunun bunlar olmadan varlığını sürdürmesi mümkün değil. Koronavirüs eğitimi değiştirdi ama virüsün yol açtığı her değişiklik iyi oldu demek için henüz çok erken. Değişim mutlaka iyiye doğru olmaz. Sorumluluk bizim. Ya yaratıcı olacağız, daha iyi yöntemler bulacağız ya da gerileyeceğiz. Bunu zaman gösterecek. Dijital altyapısı ve kadrosu olan kurumlar bu süreçten büyüyerek çıkacak” diye konuşuyor.

Eğitim sektöründe koronavirüsle başlayan hızlı değişimin hâlâ devam ettiğinin altını çizen Özcan, uzaktan eğitimin çok geniş bir kavram olduğuna dikkat çekerek, şunları ekliyor: “Mektupla, televizyonla, videoyla, dijital ortamda canlı interaktif öğretim vb. gibi her anlama geliyor. Eğitim kurumlarının ne tür bir uzaktan eğitim verdiğine dikkatlice bakmak lazım. Öğrencinin dijital ortamda aktif olduğu, öğrenci merkezli bir eğitim verilmeli. İnsan her türlü öğrenebilir. Asıl olan en kalıcı, uzun süreli ve kaliteli öğrenmenin sağlanması. Öğrendiğimiz bilgi, beceri ve değerlerin varlığımızın bir parçası haline gelmesi. Bu tür bir öğrenme ancak yaparak, yaşayarak ve üreterek, öğrenci merkezli, yapılandırmacı yöntemlerle sağlanır.”

Geleceğin ideal eğitim modelinin “Uygulamalı Dijital” adıyla dijital ile uygulamanın harmanlandığı melez bir model olacağını söyleyen Özcan, “Rasyonel olan dijital teknolojinin bize sağladığı imkânları kullanmaktır. Ancak yüz yüze etkileşim ve gerçek ortamlarda uygulama da kaliteli bir öğrenme için şarttır” diyor.

‘Eğitim bir işe yaramalı’

Koronavirüsün tekrar geleceğini, gelmese de başka bir virüsün yolu keseceğini belirten Özcan, böyle bir durumda eğitim kurumlarının atması gereken adımları şöyle sıralıyor:

- Önerim, bütün eğitim kurumlarının dijital altyapılarını yeterli hale getirmesi, akademik kadrolarını bu teknolojiyi kullanacak şekilde hazırlaması ve uygulamaya başlaması.

- Dijital teknolojiyi kullanmak için bir virüs beklemeye gerek yok. Ancak iyi bir eğitim için dijital teknoloji yetmez. Dijital teknoloji de diğer ders araçları gibidir. İyi kullanılırsa verimli olur.

- Eğitim bir işe yaramalıdır. Okul öğrencilerine sosyal, kültürel, akademik, mesleki vb. gerçek toplumsal kriterlere uygun bir eğitim vermeli. Bunun için de uygulama şart. Bilgi, beceri ve değerler yaparak, yaşayarak ve üreterek kazanılmalı. Virüs hayatımızdan tamamen çıksa da öğrenciler hem dijital ortamda hem de gerçek ortamda uygulama yaparak öğrenmeli.