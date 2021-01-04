En Zıt Anlamlısı Nedir? Enin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

En kelimesi birçok anlamda kullanılmaktadır. En kelimesi bir özelliğin daha fazla ve çok üstün olduğunu belirtmek için kullanıldığı gibi bir alanın kenarını ölçmek için de kullanılmaktadır. Enine kelimesi ise bir konuyu ya da ölçüyü derinden araştırmak anlamlarında kullanılır.



Enin Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Enin karşıt anlamı olan kelime boy dur. Bir ölçü birimi kullanmak için söylendiğinde en kelimesine boy kelimesi karşılık gelmektedir. En kelimesinin diğer kullanımın da ise çokluk belirtmek için kullanımı söz konusu olmaktadır.



Çokluk belirten en karşıtı yokluk belirten hiç veya en kullanarak karşıt anlamı olumsuz bir şekilde kullanmak şeklinde olmaktadır. Örneğin en iyi gömleğim bu cümlesinde olumlu kullanılmaktadır. En kötü gömleğim cümlesinde ise aynı cümle olumsuz ve karşıt bir anlama bürünmektedir.