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    HaberlerEğitim Haberleri Endişe Eş Anlamlısı Nedir? Endişe Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:25 |

    Endişe Eş Anlamlısı Nedir? Endişe Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Endişe kelimesinin eş anlamlı karşılığını öğrenebilir ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz. TDK açısından bu kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, endişe eş anlamlısı nedir? Endişe kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Endişe Eş Anlamlısı Nedir? Endişe Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Endişe kelimesi için TDK ya göre ‘kaygı’ eş anlamlı sözcüğünü kullanabilirsiniz. Herhangi bir duruma karşı üzülmek ve tasalanmak şeklinde anlamı bundan endişe, kaygı üzerinden de cümle içerisinde değerlendirilebilir.

    Endişe Eş Anlamlısı Nedir?

    Endişe pek çok farklı sebepten dolayı insanların gün içerisinde yaşadığı bir duygu durumudur. Kişinin sevdiği insandan haber alamaması, herhangi bir sınavın sonucunu beklemek ve bu gibi daha pek çok farklı durum karşısında ele alınabilmektedir. Aynı şekilde eş anlamlı olarak kaygı sözcüğünün de kullanmak mümkün.

    Endişe Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Endişe kelimesine karşılık olarak kaygı sözcüğü eş anlamlı şekilde karşımıza çıkıyor.

    ‘’Konu hakkında endişeli bekleyişleri sürüyor.’’

    ‘’Kaygısı her geçen gün artmaya devam ediyor.’’

    Cümlelerde olduğu gibi aynı şekilde tek başına da kullanılabilmektedir. Anlamı üzerinden yazılışları ve okunuşları farklı olsa dahi, aynı şekilde hem kaygı hem de endişe kelimesinin değerlendirebilirsiniz.

     

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