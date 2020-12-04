‘Engelleri kaldırmayı hedefliyoruz’

Bakan Selçuk, 4 ve 5. sınıf öğrencileri Alper Samet Dede, Yiğit Alp Yöntem, Bekir Balkan Albay, Eyüp Buğra Abacı, Aslı Yoldaş ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Selçuk, duyduğu her melodiyi çalabilen “mutlak kulak” olarak isimlendirilen yeteneğe sahip Alper Samet Dede’nin kemanıyla çaldığı “Vardar Ovası” türküsüne eşlik etti.

Selçuk, ardından Türkiye’nin farklı illerinden özel öğrencilerin aileleriyle video konferansta bir araya geldi. Aileler eğitim alanındaki taleplerini Selçuk ile paylaşırken çözüm yolları ele alındı.

Engelli öğrencilerin eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırmayı hedeflediklerini belirten Selçuk, salgın sürecinde de özel gereksinimli öğrencilere ve ailelerine yönelik içerikler hazırladıklarına dikkat çekti.

Selçuk, toplantıda “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması için sistemde 5 engel grubuna ait 715 kurs programı mevcut. Ailelere yönelik ise 12 başlıkta kurs programı bulunuyor” bilgisini verdi.