Erdoğan: “Öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz”

Derslik sayılarının artırılmasından öğretmen atamalarına kadar, eğitim alanında tarihi nitelikte pek çok reformu hayata geçirdiklerine dikkat çeken Erdoğan, “Son 18 senedir olduğu gibi, bu sene de bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis ediyoruz. Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkânlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz” dedi. Öğretmenleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı, açıklamasında “Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetlerimizi çevrimiçi olarak devam ettiriyoruz. Öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürüttüklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Siyasilerden mesajlar

Öğretmenler Günü vesilesiyle siyasetçiler de şu mesajları verdi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Güzel ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Öğretmenlerimiz nitelikli insan gücümüzün yetişmesini sağlayan, cevheri işleyen esas kahramanlarımız. Bu görev çok zor olduğu kadar manevi hazzı en yüksek görevlerdendir. Özellikle salgın günlerinde öğretmenlerin önemi ve görevlerinin kutsiyeti çok daha iyi kavrandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Öğretmenlik mesleği dünyanın bütün toplumlarında diğer mesleklerden farklı bir yere sahiptir. Öğretmen dünyayı, kainatı öğretir. Öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun geleceği yoktur. Öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

Emine Erdoğan’dan öğretmenlere: Omuzlarınız ülkenin geleceğini taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Devlet Konukevi’ndeki programda köy okullarında, zorlu şartlarda önemli başarılara imza atmış öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenliğin bir gönül işi olduğunu belirten Erdoğan, “Hiçbir omuz sizinkiler kadar yük taşımıyor. Çünkü sizin omuzlarınız bir ülkenin geleceğini taşıyor” dedi.